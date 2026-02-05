馬路「桃花劫」 高跟鞋震撼插穿貨Van車胎 網民偷笑：難過中六合彩頭獎｜Juicy叮

一輛客貨車日前遇上馬路「桃花劫」，其中一條車胎慘遭高跟鞋的鞋踭硬生生插穿，震撼畫面嚇窒網民，有人偷笑這機遇「難過中六合彩頭獎」。詳情見下圖及下文：

馬路「桃花劫」 高踭鞋震撼插穿貨Van車胎逐張睇↓↓↓↓

樓主：應唔應該去買六合彩？

樓主昨日（4日）在社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」上載奪人眼球的高跟鞋插穿車胎相片發帖，留言指「到底人嘅一生被一隻高踭鞋插穿車胎嘅或然率係幾多呢？ 佢應唔應該去買六合彩？🤣🤣🤣」。

其中一張相見到「遇害」客貨車停於路旁，千斤頂撐起車身準備換胎的場面；另一張相見到高跟鞋的鞋踭深深嵌入輪胎內。

見到這宗意外造成的不思議畫面，網民大感詫異，並對高跟鞋的「攻擊力」表示驚訝，笑言「攻擊性武器」、「個踭尖到可以插穿車胎？」、「隻鞋好硬」、「個踭咁硬㗎咩？」、「武器嚟，唔係鞋咁簡單 」、「高踭鞋都可以係攻擊性武器」。

網民：10大武器之首要讓位

甚至有人笑稱「10大武器之首的摺櫈都要讓位了」，建議「梗係買一對放喺車防身用啦～俾人查車都做唔到你藏有攻擊性武器」。

有好奇的網民查詢「咩牌子」、「這到底是甚麼牌子的神鞋？」、「想知對鞋咩牌子，咁壓法都唔變型，保護程度都好高」、「我反而想知道高踭鞋係咩牌子咁堅」。

另有不少網民的留言浪漫地圍繞「灰姑娘」主題，查問「灰姑娘是否在尋找她的王子？」，並建議樓主「快啲去搵你嘅灰姑娘」，希望他能找到遺下這隻鞋的主人，成就一段「可歌可泣嘅愛情故事」。

網民：桃花劫或流年不利

對於有網民猜度「這預示著好運還是壞運？」，不少人玄學家上身地回應，指可能是「桃花劫」或「流年不利」的徵兆，提醒事主「今年小心d」、「小心女人」。

對於樓主「應該買六合彩？」的疑問，網民則意見不一，有人認為「真係要買六合彩」，因為這比中頭獎還難得，但也有人認為「唔使買啦，佢啲運氣已經用晒嚟俾隻高踭鞋插穿車胎」。

資料來源：Aero Chan＠facebook車cam L（香港群組）

