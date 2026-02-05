荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮

有市民日前在荃灣一便利店替八達通增值100元，卻慘變倒蝕400元。破財的苦主事後因一事自責不已，上網跪求追討方法，網民熱心發功獻計。詳情見下圖及下文：

荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已逐張睇↓↓↓↓

樓主：俾咗$500增值$100

樓主前日（3日）在社交平台Threads發帖求助，指「有事就問Threads。是咁的，上一個禮拜日（本月1日）去咗愉景新城個便利店增值，咁我就俾咗$500，增值$100」。

樓主憶述「當時佢就冇找返剩低嗰$400，都冇俾單我」，並自責「我都知自己衰，趕時間無Check（檢查）清楚就走咗，神通廣大嘅咁多位手足，有冇方法可以攞得返😭😭😭」。

網民：收銀只有收多唔會收少

網民對樓主的遭遇深表同情，一再叮囑「唉，最慘係無單同唔係即日？下次要小心啲，呢家每次增我都會睇顯示先安心走人，就算幾急都係3秒都唔使」。

有一提醒「雖然我唔係呢間，不過增值和交費去便利商店真係小心點，收銀的人只有收多唔會收少的！」，並建議「轉用信用卡自動增值 or set FPS（轉數快）增值啦」。

網民：有閉路電視㗎嘛

對於樓主希望「攞得返」400元的呼聲，網民都積極敵計，「同埋要投訴，分分鐘係慣犯」，建議「你快啲叫佢CCTV（查檢閉路電視影片）啦」。

有人和應「叫佢check（檢查） CCTV因為佢哋每更都會清機，short（少）咗400蚊數，佢哋一定會發覺㗎」，並安慰「有閉路電視㗎嘛你叫佢對返咪得囉，佢多咗400蚊都check到出嚟嘅實攞得返嘅」。

不過有網民卻現實地指「😄不是即時已經麻煩......😄如果是前2-3天都容易追到這金額」，並懷疑「依家多咗$400，可能職員會唔出聲袋袋」。

資料來源：lemon_is_meeeeee0216＠Threads

