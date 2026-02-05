Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:29 2026-02-05 HKT
發佈時間：13:29 2026-02-05 HKT

有市民日前在荃灣一便利店替八達通增值100元，卻慘變倒蝕400元。破財的苦主事後因一事自責不已，上網跪求追討方法，網民熱心發功獻計。詳情見下圖及下文：

荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已逐張睇↓↓↓↓

樓主：俾咗$500增值$100

樓主前日（3日）在社交平台Threads發帖求助，指「有事就問Threads。是咁的，上一個禮拜日（本月1日）去咗愉景新城個便利店增值，咁我就俾咗$500，增值$100」。

樓主憶述「當時佢就冇找返剩低嗰$400，都冇俾單我」，並自責「我都知自己衰，趕時間無Check（檢查）清楚就走咗，神通廣大嘅咁多位手足，有冇方法可以攞得返😭😭😭」。

網民：收銀只有收多唔會收少

網民對樓主的遭遇深表同情，一再叮囑「唉，最慘係無單同唔係即日？下次要小心啲，呢家每次增我都會睇顯示先安心走人，就算幾急都係3秒都唔使」。

有一提醒「雖然我唔係呢間，不過增值和交費去便利商店真係小心點，收銀的人只有收多唔會收少的！」，並建議「轉用信用卡自動增值 or set FPS（轉數快）增值啦」。

網民：有閉路電視㗎嘛

對於樓主希望「攞得返」400元的呼聲，網民都積極敵計，「同埋要投訴，分分鐘係慣犯」，建議「你快啲叫佢CCTV（查檢閉路電視影片）啦」。

有人和應「叫佢check（檢查） CCTV因為佢哋每更都會清機，short（少）咗400蚊數，佢哋一定會發覺㗎」，並安慰「有閉路電視㗎嘛你叫佢對返咪得囉，佢多咗400蚊都check到出嚟嘅實攞得返嘅」。

不過有網民卻現實地指「😄不是即時已經麻煩......😄如果是前2-3天都容易追到這金額」，並懷疑「依家多咗$400，可能職員會唔出聲袋袋」。

資料來源：lemon_is_meeeeee0216＠Threads

相關閱讀：

便利店增值入$500竟變$700 港男一做法惹網民警覺 提醒事件有一大疑點

便利店支付寶充值$500驚變$5000 好心港女歸還$4500 收銀員竟然咁樣做

八通達增值離奇變「減值」？！夫婦便利店增值$200 八達通反減剩$14 7-Eleven回應公開最新調查結果

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
3小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
6小時前
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
投資理財
8小時前
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
影視圈
5小時前
九巴B9服務大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
九巴北上路線B9大升級！深圳蓮塘/屯門班次加密 最快10分鐘一班車 搭兩程一程免費
生活百科
22小時前
港夫被捉姦在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主現身親述心寒佈局｜Juicy叮
港夫被捉姦在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主現身親述心寒佈局｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-04 13:33 HKT
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
11:24
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
影視圈
23小時前