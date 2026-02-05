六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮

刀仔鋸大樹槓桿威力驚人，一位時來運到的美少婦早前買下8個號碼的六合彩半注複式電腦飛，成功捧走近10萬元彩金，歲末發橫財過小肥年；有網民更加因為此事而頓悟一條人生哲理。詳情見下圖及下文：

六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬逐張睇↓↓↓↓

版主：有成員中5個號碼

社交平台facebook群組「齊齊研究六合彩！」版主昨日（4日）發帖上載相片報喜，自爆「我這個六合彩群組，有一位美少婦成員叫做ＸＸ，在剛剛嗰期 ( 26/014 ) 投注了8個號碼半注複式，中到5個頭獎號碼：12、27、37、39、42，恭喜晒！」。

2月3日開彩的今年第14期六合彩，頭奬彩金高達近半憶，結果攪出12、23、27、37、39、42，特別號碼：5，頭獎兩注中，每注獎金23,276,930元。

版主：派彩95525元

貼文中的美少婦，花140元買中12、27、37、39、42，高中三奬，但由於是複式投注，卻又是買半注，據版主的計算，彩金近10萬元，約為95525元。

喜訊在群組內引發熱烈祝賀，網民紛留言「超級恭喜」、「勁」、「勁！仲要係電腦飛！👍😄」、「犀利」等。

網民：有時機關算盡得個吉

美少婦以「電腦飛」中獎，引發了網民對「運氣」與「策略」的討論，有人直言「6個填中5個先勁」、「電腦票無咩好講，真係好運氣」。

有人更加從中頓悟了一條人生哲理，感慨「有時機關算盡，買幾十注都係得個吉，倒不如隨緣買注電腦飛好過」、「真，莫強求，空悲切」。

另有人受中獎氣氛感染，自爆「我在2025年11月，買6個字，都中咗二獎，收$17x萬，但我冇post（發帖）過出嚟😏」。

資料來源：版主甄偉強＠facebook齊齊研究六合彩！

相關閱讀：

六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我

奇招$220買齊49個號碼 過來人曝光實測往績：第一次咁中5位數獎金

六合彩幸運兒爭少少中二獎 1方法落注350元贏4.7萬 網民力讚不得了