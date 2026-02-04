港男曬嫲嫲110歲身份證 意外揭秘政府人瑞「隱藏福利」 網民：原來一直搞錯了！｜Juicy叮

有網民在社交平台分享，家中的嫲嫲迎來了110歲的官方生日，他感性地表示「難得屋企有個寶」，帖文不僅附上了嫲嫲的香港永久性居民身份證影印本，更意外地揭開了一個許多港人都不知道的政府人瑞「隱藏福利」，掀起網絡熱話。

有網民在社交平台曬出嫲嫲110歲身份證影印本，並表示：「難得屋企有個寶，反思自己真係唔夠珍惜，要多d去探佢先得！」帖文引發大批網民關注，短短數日已有逾92萬人次瀏覽，逾1千3百多名網民留言熱議。

身份證曝光！樣貌慈祥 健康狀況極佳

從樓主隨帖文上載的身份證影印本可見，這張身份證於2023年2月14日簽發，換言之，相片中的嫲嫲當時已是107歲高齡。相中的她面容飽滿，神情相當慈祥，樓主形容嫲嫲「個樣其實好慈祥」，證件上清晰列明出生日期為「28-01-1916」（1916年1月18日）。

樓主在帖文中解釋，當年家人為嫲嫲登記時用了農曆正月廿八，因此推算她的真正西曆生日應為1916年3月1日。他透露，嫲嫲雖然年事已高，「可幸佢身體尚算健康，係聽力退化比較嚴重，但係腦袋非常清晰。」

長壽秘訣？樓主：養生、清淡、冇壓力

帖文引發熱烈迴響，網民紛紛送上祝福，有網民問及養生之道，樓主回覆指，嫲嫲長壽的秘訣在於「好養生，飲食好清淡，同埋生活冇乜壓力」。

他更補充，嫲嫲「一世冇打過工」，而且皮膚狀態極佳，「老人斑都冇」，雖然家中安排了24小時看護，但她本人其實非常靈活健康。

橫跨兩帝國 網民笑稱「前清格格」

嫲嫲的出生年份「1916年」也成為網民熱議的焦點，有熟悉歷史的網民指出，「1916.03.01 中華帝國皇帝未退位」，樓主亦以「洪憲元年」回應，證實嫲嫲正是在袁世凱稱帝的短暫時期出生，有網民開玩笑稱嫲嫲是「真．前清格格」，樓主則風趣澄清：「我哋祖籍潮州，唔係滿人，冇資格做格格。」

在與網民的對答中，樓主亦透露了更多家族歷史，例如他的爺爺（即嫲嫲的丈夫）是「光緒18年（1892）」出生的清朝人。至於網民關心的戰爭歲月，樓主表示據他理解，嫲嫲一家是在戰後才來香港，戰爭期間「好似係喺澳門」。

意外揭秘政府「隱藏福利」：百歲賀禮真相

這則溫馨帖文亦意外地引發了另一話題，有網民好奇問道：「聽人講100歲以上每年生日政府都會寄生日卡俾佢，真唔真？」隨即引來多位「過來人」分享經驗，證實確有其事。

有網民表示爸爸在100歲時收到由勞工及福利局局長孫玉菡簽署的賀卡，有網民亦分享嫲嫲106歲，從100歲起就收到特首和民政處的生日信，讓大家驚訝「竟然有呢啲嘢」。

不過，當有人問及是否會有現金券時，卻被其他網民秒回「假」，最後，樓主現身解開謎團，更正指原來福利是從「105歲」起計，而且「要填張表」，坦言自己也是「啱啱先知」，讓不少以為是100歲起計的網民恍然大悟。樓主亦有附上有關連結，原來該隱藏人瑞福利是由安老事務委員會負責。

對於有網民質疑舊時代的人會否報大歲數，樓主肯定地表示：「我哋當然有確認過」。

來源：fattmong85＠Threads