黃大仙斯文四眼仔周街借$5 寫包單式對答匪夷所思 有人失財以賠數計｜Juicy叮

黃大仙近日有一名官仔骨骨的四眼仔周街借5元，借錢時實牙實齒寫包單式對答，讓心水清的人匪夷所思。有街坊認出此人為慣犯，有人失財不止5元，數目以賠數計。詳情見下圖及下文：

樓主：追住話可以唱返錢俾我

匿名樓主早前在社交平台facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」上載疑似「伸手黨」騙徒的相片發帖，留言講述事發經過——

「現時（1月20日晚上8時25分）黃大仙廣場有個官仔骨骨孭住個大揹包嘅四眼後生周圍問人借5蚊，仲追住話可以唱返錢俾我，我話得啲大紙100蚊500蚊，都話可以找俾我，匪夷所思！我走咗之後仲要周圍問，問人借錢，大家小心，最緊要咁夜搵唔到看更🤦🏻🤦‍♂️」。

見到帖文後，多位街坊也分享類似經歷，指「這幾日係有個年青人問人拿5蚊搭車」、「唉，早排搭地鐵遇到比佢呃咗20蚊🙃🙃」。

街坊：話欠5蚊才可以搭到車

還有人爆料「幾晚前我都遇過佢，個Look（外形）係四眼仔衣著斯文，走埋嚟佢話欠5蚊才可以搭到車，但我身上只得八達通真係幫佢唔到，見佢轉頭又問另一位師奶攞5蚊🙄🙄真係大種乞兒🤦🏻‍♀️」。

雖然討5元的斯文四眼仔以寫包單方式表明收到大紙也可以找錢，但有心水清的網民即時突破盲點，一針見血地指出：「$500都可以找俾你？ 即係佢至少有$495」，揭穿了其話術中的矛盾。

網民警惕：借錢先係第一步

另有人細心分析「伸手黨」或「借錢黨」騙徒的伎倆，指「借錢先係第一步！如果你肯借！證明智商有一定問題！佢就可以進行下一步！」、「有啲『借錢黨』淨係問你有冇散紙，你以為佢唱錢，佢收咗錢一嘢跑走，追唔到專蝦啲大肚婆／抱住BB／學生／老人家」。

另有人講出心聲，表示「其實5蚊，好心地啲嘅都會借，又唔好話人智商有問題」，反映出市民在善心與防範詐騙之間存在的兩難。更有人笑問斯文四眼仔「係咪想夾公仔😂」，並教路以最直接的方法應付——「唔理佢，走人」。

