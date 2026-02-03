巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮

一輛由元朗駛出，以觀塘為終點的長途巴士日前發生大便大件事，上層一名男乘客臨界點爆發，喊出4個字後即衝向車尾除褲大解放。有同車乘客熱心跟進勞師動眾的後續。詳情見下圖及下文：

巴士男乘客臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續逐張睇↓↓↓↓

樓主：忍唔到除褲屙屎

樓主1月31日在社交平台Threads上載懷疑涉事巴士的相片發帖，留言指「11:10 268C巴士（朗屏站往來觀塘碼頭）有男乘客喺上層屙屎，全車人要落車🙂‍↕️ 」，並在回應欄補充，詳細描述事件經過：

「我坐下層就到大欖轉車站，有個女人行落嚟通知司機，話上層有個男人突然話急屎，忍唔住啦，去咗後排屙緊💩。跟住上層啲人都衝晒落嚟，司機即刻靠站叫全部落車。我落車時見到個男人係坐左邊尾二排靠窗位置，大家睇路」。

樓主強調「個女人係話佢講完忍唔到先除褲屙屎，所以係屙屎唔係瀨屎😀」，並笑言「我今日係一個搭過巴屎嘅人啦」。

有回應的網民也似乎同車，自爆「傳聞係突然叫急屎，然後走去最後排屙」、「我今日遲到就係因為佢」。

網民：大西北人好多試過忍到臨界點

往來元朗及觀塘的巴士屬長途車，有將心比己的網民身同感受體諒地指：

•「想俾個膠袋佢」、

•「如果真係瀨體諒因為真係忍唔到」、

•「佢都唔想，但攪肚痛又真係冇計！」、

•「大欖轉車站有公廁可能佢真係忍唔到」、

•「傳說中嘅小心屯公/汀九塞車急屎？😂😭😂」、

•「大西北人好多都試過忍到臨界點今次係偶爾性爆發」、

•「肚痛又真係好難忍嘅，佢都唔想咁Ｘ，忍屎真係好辛苦」、

•「好慘...作為一個成日肚痛急屎好驚搭長途車嘅人諗起都作肚痛」、

•「同為住大西北嘅，體諒啦將全身嘅力集中喺肛門嗰種感覺諗起都標冷汗」、

•「其實佢都好慘。日日大西北去港島搭巴士返工嘅人感同身受，有次唔知食錯咩，勁急屎，仲要塞車。忍到就快暈，喺大欖落車衝廁」。

網民：有人喺個位上面爆屎渠

接著有人透露自己的巴士遇上屎經驗，稱「之前搭269C（天水圍市中心往來觀塘碼頭）都見過一條人屎喺上層。點解啲人可以咁核突？🤢」、「琴日荃灣西搭61M（往來屯門(海榮路)及荔景(北)）都有幾舊」。

還有人表示「我諗起有次同同事坐巴士又係上層又係有人喺個位上面爆咗屎渠😂」，續稱「我本身唔知以為有人放屁，點知我同事坐條友附近，望住啲水滴，嚇到佢搵埋我走落下層同司機講（好彩咁啱我地又到站落車）😂」、

於是有人心生一計，建議「經屯公嘅巴士就要設計緊急用廁格」、「屯公巴士上面一早應該要有車上廁所，然後，防止濫用，如欲借用請知會車長」。

資料來源：jolieuuuu＠Threads

