大圍站馬尾女發難「以一敵四」 箍頸起飛腳咬住職員唔放 港鐵透露事情始末｜Juicy叮

大圍站一名束馬尾辮子的女乘客日前發難「以一敵四」，港鐵職員全程處於捱打狀態，慘遭箍頸起飛腳甚至咬住唔放。詳情見下圖及下文：

大圍站馬尾女發難「以一敵四」 箍頸起飛腳咬住職員唔放逐張睇↓↓↓↓

兩段短片不同角度拍攝

網上流傳兩段於不同角度拍攝及不同時段的短片，其中一段見到馬尾女正在單挑一名四眼港鐵職員，不但箍頸狂咬其肩膊，幾乎被完全制服的職員在無計可施下，還被馬美女連還痛擊，又打又揼甚至起飛腳，拉扯一輪才得以脫身。

單挑短片於1月31日晚上被上載至社交平台Threads，樓主留言指「剛剛10:38pm大圍站閘外，懷疑港鐵職員被襲擊！」。馬尾女單挑過程見下圖：

資料來源：i_am_misaki＠Threads

銳氣未減以一敵四

另一條短片見到另外3名港鐵職員已到場增援，但馬尾女的銳氣未減，甚至以一敵四姿態與4人糾纏。

昨日（1日）晚上在社交平台Threads上載這條短片的樓主留言「琴日（1月31日）晚上10時45分，大圍站有人打情罵俏？。網民細看短片後指，女事主「好似有啲神志不清喎」、「貓（醉）咗！ 因係女仔，男職員唔敢亂嚟！」、「咁早就醉」。馬尾女以一敵四過程見下圖：

資料來源：mr_luck_kinda_sucks＠Threads

港鐵回覆《星島頭條》查詢時表示，根據記錄，前晚（1月31日）車站職員協助一名醉酒乘客，其後報警求助，警方通知她的家人到場帶她離開。事件中職員沒有受傷。

