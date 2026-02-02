城巴「仙氣女車長」後繼有人 驚艷乘客：好靚好颯 網民大爆駕駛路線｜Juicy叮

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

城巴「仙氣女車長」後繼有人 驚艷乘客：好靚好颯 網民大爆駕駛路線

更新時間：11:22 2026-02-02
發佈時間：11:22 2026-02-02

令人印象深刻的城巴「仙氣女車長」劉家穎已辭職照顧孩子，但「仙氣女車長」後繼有人，有網民近日被另一名充滿青春氣息的女車長驚艷到，大讚好靚好颯。詳情見下圖及下文：

城巴「仙氣女車長」後繼有人 驚艷乘客：好靚好颯逐張睇↓↓↓↓

樓主：香港女司機好靚好颯

樓主早前在社交平台小紅書以「香港女司機好靚好颯啊！雙層巴士輕鬆駕馭」為題上載短片發帖。短片見到長髮披肩的女車長正滿面笑容地回應乘客。

網民對此也讚不絕口，指「真係靚女一個 」、「笑起來很好看」、「好斯文 」、「型」、「巾幗不讓鬚眉」、「真的好好看，看起來很年輕」。

紅隧轉車站野生捕獲

鑑於短片拍得太唯美，被人質疑這是AI（人工智能）生成，樓主留言反駁指「視頻為港理工附近的紅隧轉車站現場抓拍，相信不止我看到這班車和這位女車長」；另有網民指「不需要AI生成，香港大把後生女車長」。

片中見到「仙氣女車長」正駕駛車費47.6元的H2K路線夜賞香港「觀光城巴」，海底隧道巴士轉乘站，正是其中一個站點，於是有網民指「觀光巴士找噱頭給人乘客」。

有人則留言爆料指，「我之前在中環坐完H2，見到她準備去開H1」。不少網民則繼續關注「仙氣女車長」的顏值，指「顏值這麼高的香港女仔還能選擇巴士司機這一行真是讚」；還有人愛屋及烏，順道稱讚香港的男車長，指「男司機也很帥」。

資料來源：深聞港見＠小紅書

