慈雲山紅Van為「預約客」喝令長者讓座 乘客圍攻拒開車 女司機反嗆：我需要情緒！｜Juicy叮

有網民昨日（31日）在社交平台發帖控訴，指慈雲山往佐敦的一輪紅色小巴（紅Van）女司機竟設下「留位制」，為了替預先「book位」的中途上車熟客留下座位，竟喝令一名婆婆坐後面，「唔坐落車」，事件引發司機與乘客激烈爭執，女司機發惡拒開車，揚言「我需要情緒」。

慈雲山紅Van為「預約客」喝令長者讓座 乘客圍攻拒開車 女司機反嗆：我需要情緒！↓↓↓↓

有網民在社交平台發片發相，批評慈雲山往佐敦的一名紅色小巴女司機服務態度極差，更因「留位」問題與乘客衝突，直斥是「俾錢買難受」。

阿婆被趕離前座掀全車怒火

樓主在帖文中表示，下午等候該小巴線，「等咗差唔多半個鐘，個個人都等到有啲燥底」，好不容易上車後，一名女司機竟要求原已坐在最前排的婆婆，讓位給「book咗位」的乘客。

婆婆不肯，認為自己先上車理應能坐，該名女司機隨即發難，喝令婆婆「唔坐就落車」，此舉引發車上其他乘客不滿，紛紛出言相助，與司機理論。

從樓主上載的影片可見，一名戴口罩、身穿灰色上衣的女司機在駕駛座上，轉身與後方乘客爭執，而一名後座乘客則舉起手機，將整個過程拍攝下來。

司機拒開車稱「影響我情緒」

影片中，車廂內火藥味濃烈，有乘客心急如焚，催促司機開車：「開車，大家都要去醫院。」眼見司機不為所動，更有乘客喝道：「你唔開車，畀返晒啲錢人哋落車！」

該女司機聞言後情緒更為激動，反駁指自己無法駕駛：「我點開車呀，大佬大哥，我開車都需要情緒㗎，你咁樣鬧，我點開車呀！」「你影響我情緒呀，我點開呀！」此話一出，立即有乘客反擊：「你情緒唔穩定咪唔好揸囉！」期間更有乘客懷疑司機用手機反拍乘客，要求她「你同我刪咗佢」。最終，在一片混亂中，司機扭轉頭不發一言，與全車乘客繼續僵持。

街坊網民：服務態度長期勁差

帖文引發熱議，大量有過類似經歷的街坊網民留言大吐苦水，直指該小巴線的「電話留位」服務及惡劣態度早已「享負盛名」，有網民驚訝地表示：「我孤陋寡聞，而家先知有打電話留位呢樣野...」樓主則諷刺地回應：「使唔使俾電話號碼你call下，體驗下個種講慢幾秒都俾人鬧嘅恐懼？」

不少網民證實此言非虛，稱「有時打電話留位，講慢d都ＸＸ人」，樓主亦補充，聽電話的職員「好似有躁狂症咁，你問多幾句都cut你線，勁癲」。

除了態度問題，該路線的班次亦極為疏落，樓主怒轟：「長期朝早條線 係總站都要等十幾廿分鐘先有車」、「成日又話壞車 又話塞車，大把籍口」。他無奈地表示，感覺營運者「冇心做條線」，但乘客卻「又冇得投訴」。

面對如此服務，不少網民建議「以後坐3C好過受氣」，或「寧願坐去黃大仙轉地鐵」。有人建議向運輸署交通投訴組(TCU)投訴，但樓主表示雖然拍下照片，但「司機姨姨張證冇show到名」，令投訴變得困難。有網民則認為此乃「紅van特色」，是「香港獨有風味」，因為慈雲山人口密集卻無鐵路，營辦商「大把客完全唔憂做」。

