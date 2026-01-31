撞正農曆年前收樓 新手公屋戶糾結裝修時間 過來人教3星期搬家步驟 慳租金留錢過年｜Juicy叮

年近歲晚，有剛獲派屋上樓的新手公屋戶慶祝「畢業」的同時，卻多了一個裝修與入伙時間的兩難選擇，糾結應趕在農曆年前完成裝修入伙，還是遷就師傅檔期，繳付吉租延至農曆年前後才動工。

有好心的過來人熱心教路，提供3星期搬家步驟，表示可以慳回租金留錢過年。詳情見下圖及下文：

撞正農曆年前收樓 新手公屋戶糾結裝修時間 過來人教3星期搬家步驟逐張睇↓↓↓↓

樓主：剛收到樓但又就快新年

樓主早前在社交平台facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖提問「大家有沒有同樣煩腦😩剛剛收到樓但又就快新年🤦🏻‍♀️你會選擇現在開始裝？定過年後裝？人生交叉點」。

年後再裝派：新年無師傅開工

回應的網民分幾派意見，「年後再裝派」認為趕在過年前完成裝修面臨諸多挑戰，「新年前你太急啦」、「一定係過埋年先」、「新年無師傅開工」、「計過一定趕唔切新年前入到伙」。

另有人指「師父又放假，大陸工廠又放假，佢話得你都唔好信」、「趕新年前起到貨嘅裝修公司你都唔好搵啦！一定求求其其做！」、「訂造傢俬都要一個月時間，你預過年後啦」。

甚至有人提醒「趕唔趕得切你決定唔到，上樓度尺造傢俬，師父又放假，大陸工廠又放假，佢話得你都唔好信。到時瞓街咩」、「好多裝修家私廠開始截單」。

簡易先裝派：簡單油油趕到過年

另一批是「簡易先裝派」，指「我唔大裝，我會裝住先」、「簡單油油，家具俾錢就得，趕到過年」、「我會過年前整咗啲簡單啲嘅先，訂造嗰啲櫃就過年後先裝」、「若然簡單，先鋪地及油油，買現成家俬，可以好快搞掂！」。

分階段／自己動手派

「分階段/自己動手派」也表現積極：

•我係自己裝修主要牆身地台廚房，打後一路住一路買，2003年，現在還好，見到合適淘買，但一定要有裝修知識同自己識玩，個人意見我是這樣，到現在不停換新嘢💪🏻💪🏻💪🏻；

•我當年都是差不多時間收樓，我是簡單裝修，廚房，廁所都無整，只鋪地磚，簡房，兩、三個星期搬家，我當時趕住月尾前搬家，慳租金～留錢過年～；

•我同你同一樣，我會過年前整咗啲簡單啲嘅先，訂造嗰啲櫃就過年後先裝，因為如果過年後先整，起碼差唔多年中先入得伙；

網民：年尾有年尾好處 多公司減價

有人樂觀地指「你以為豪宅咩，公屋都係天地牆簡單裝下就搞掂。新年過後再入傢私」、「好簡單，睇你點整，若然簡單，先鋪地及油油，買現成家俬，可以好快搞掂！其他，如吊櫃，廚櫃可以住落再整」。

更有人詳細講解：「可以睇你哋趕唔趕入伙嘅，我嗰時就係跨年裝修呀，因為舊屋業主要收番間屋自用，所以要趕住搬，年前師傅就油晒牆、改電制位，同裝咗冷氣和熱水爐先，基本可以住得人，然後同步訂傢俬同其他電器。

年尾有年尾好處，好多公司清貨大減價，執唔少好用又經濟嘅傢電，到年後傢俬到港就搬去酒店住咗10日，然後就正式入伙喇。

同師傅溝通好，邊啲年前處理，邊啲年後先攪到。同埋嗰時我位師傅好好呀，一完咗農曆年紅假就即刻同我開工，做得快手又精細，完全無拖我」。

資料來源：Star Wong＠facebook公屋討論區 - 香港facebook群組

