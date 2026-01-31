濕𣲷𣲷尿片棄港鐵列車座位釀「慘劇」 女乘客因一事慌不擇路一屁股坐上 網民：條褲唔使要｜Juicy叮

一片濕𣲷𣲷疑似鋪有廁紙的尿片，被發現無公德心地棄於港鐵東鐵綫一列車的座位上，期間更釀成「慘劇」，一名女乘客因一事慌不擇路一屁股坐上。網民無眼睇之餘身同感受，感嘆「條褲唔使要」。詳情見下圖及下文：

濕𣲷𣲷尿片棄港鐵列車座位釀「慘劇」 女乘客因一事慌不擇路一屁股坐上逐張睇↓↓↓↓

樓主：究竟係邊個咁冇公德心

樓主本月27日在社交平台Threads以「港鐵」為題上載相片發帖，留言指「究竟係邊個咁冇公德心😡 」。

相中見到一片尿片被遺棄於近車門的座位上，車廂當時不太擠迫，但見尿片旁的座位，坐有一名不嫌棄的青年在用手機，尿片座位另一邊的玻璃屏風旁，也近距離挨有滑手機的乘客。

網民：隔離啲人又坐得落嘅

對於有人坐在尿片旁，有網民好奇「隔離啲人又坐得落嘅😱」、「唔臭咩？仲坐喺附近？」。

樓主現身回應並補充詳情，指「事發係本人當時搭東鐵，入咗架車就見到呢個場面，係邊個整的我也沒有目擊到」，並「再次強調返嗰樣嘢係尿片」，估計「應該係啲阿媽同BB換完尿片，就直接抌低咗」。。

因應衛生問題，樓主認為「其實真係應該避免（坐附近），唔好淨係為咗有位坐」。

樓主：有個女士掛住爭位坐咗落去

樓主更自爆「平時習慣帶住口罩，冇聞到（尿片的）味道，但係中途見到有個女士掛住爭位坐，唔小心就坐咗落去，慘」。有網民似乎也是另一目擊者，進一步爆料指「呢個位已經有兩個人不小心坐到咗」。

另有回應的網民表示，也曾在東鐵線上遇到類似事件，稱「我頭先搭東鐵先見到有坐位有水，仲見過一大潭黃色液體，總之依家無公德心的人比以前多」。

相關閱讀：

港鐵座位疑有月經血漬 港男呻「點坐呀」捱批

大叔車廂內倒瀉油漆 蜘蛛網狀散開仲有鞋印 原來已違例港鐵咁回應

港鐵將軍澳線兩座位現「屎漬」 網民：兩個一齊瀨？

