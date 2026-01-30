躁漢發狂踢爆巴士門 奇怪腳法腳踢完又踢 嚇壞同車婆婆｜Juicy叮

一段躁漢在巴士上連施10下大力金剛腿，最終猛力踢爆車門的短片近日在網上流傳，片中的戴帽男子腳法奇怪引起網民關注；而其粗暴行為更嚇壞同車婆婆，口震震稱「爛咗啦玻璃」。詳情見下圖及下文：

躁漢發狂踢爆巴士門 奇怪腳法腳踢完又踢逐張睇↓↓↓↓

一名網民昨日（29日）在社交平台Threads上載短片發帖時留言「#技術活一般人來不了，#躁狂症，#大力金剛腿，#香港人生活壓力大，#刑事毀壞，危險動作切勿模仿」；facebook群組「車cam L（香港群組）」也有人轉載短片。

正面踢完轉身再踢

帖文沒有提到拍攝時間和地點，但見躁漢在巴士車廂內無視身旁其他乘客，面向車門突然抬腳猛踢，使出的腳法奇怪，先面向左邊車門狂踢4下，稍事休息後再踢兩下。

躁漢接著轉身背向車門，向後大力伸腿撐兩下，再向右邊大力撐一下，玻璃被踢中下應聲爆裂，碎飛出四散；躁漢毋懼碎片鋒利，大力補撑一腳才停下，並轉頭輕輕視察一下自己的破壞力。

爆玻璃一刻車上其他乘客嘩聲四起，有人稱「喂」、「唔係你屋企呀大佬」、「報警呀人哋」、「嬲到咁」。

女乘客：落車落唔切

有女乘客問「做咩呀？」時，一位婆婆聲震震地稱「爛咗啦，玻璃嘞」。而從背景一名女子的聲音，還隱約聽到「落車落唔切」，懷疑躁漢因此發難。

事發後，疑似巴士車長上前查問躁漢「點解爛呀？」，躁漢回應時兩度反問「點解呀？」，短片就此結束。

車門「遇襲」後留下一個大洞。網民目睹躁漢多番猛踢巴士車門都看不過眼，有人怒稱「陪$都陪Ｘ死你，你估你自己好型」、「扮勁闖出禍」。

網民：博坐監

另有網民直言這是「博坐監」的行為，並好奇「有冇前傳？點解會發脾氣踢爛道門」。有人則推測躁漢「可能係白咭」（懷疑有精神健康問題）人士。還有人笑問「對鞋是甚麼牌子？😆」、「香港腳發作？」、「大力金剛腿？」。

資料來源：chris168168168＠Threads及FriendlyTiger6817 ＠facebook車cam L（香港群組）

相關閱讀：

巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！

巴士大媽手機太大聲被阻舞手機欲打車長 兩番圖施襲 車長：「香港嚟㗎，有文化㗎！」

無企正巴士站截車 將軍澳女乘客上車後竟發惡 疑向車長掉飲品 躁女結局慘慘全車鼓掌