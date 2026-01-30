Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

斯文偷袋賊沙田快餐店扮等位 緊抱一「擋箭牌」作掩飾 細心網民疑男扮女減警覺｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：10:57 2026-01-30 HKT
發佈時間：10:57 2026-01-30 HKT

沙田快餐店有懷疑斯文偷袋賊出沒，被精明顧客發現時正在扮等位，並鬼祟緊抱一「擋箭牌」作掩飾。不少網民細心打量一番後，熱烈討論偷袋賊好可能是男扮女裝，以減低警覺性。詳情見下圖及下文：

斯文偷袋賊沙田快餐店扮等位 緊抱一「擋箭牌」作掩飾逐張睇↓↓↓↓

樓主：好似想偷女士個手袋

樓主日前在社交平台Threads以「住沙田區嘅朋友小心！」為題上載相片發帖警世，提醒「大家食飯真係要睇實手袋！噚日食飯見到個女人遮遮掩掩、眼神閃縮扮等位，見佢用衫遮住，好似想偷另一個女士個手袋！」。

正義的樓主續指「我即刻大聲叫個小姐小心睇住個袋呀！個女人即刻扮傻就走人」。樓主提醒「食飯真係要打醒十二分精神！幫手Share（分享）出去警惕街坊！」。

網民：看下件衫就是遮擋物

相中見到四眼的懷疑偷袋賊形跡可疑，帶點閃縮地抱著一件淺灰色大衣。有網民和應指，這是「標準扒手開工款！看下件衫就是遮擋物，加上眼鏡，防止他人多度觀看眼神」。

也有人提醒「過年好多文雀，真係要小心」、「好多順手牽羊，要保管好財物」、「飲茶真係要小心，好多人個袋就放在椅上」、「香港太多呢啲人，表面穿著好斯文，其實係賊，手袋👜都係自己身體上好啲」。

網民：咁似男扮女裝嘅？

期間，網民更熱烈討論性別問題，不少人細意打量照片後，推測偷袋賊有可能是男扮女裝。當中有人詳細分析指，其「寒背，件衫拎得唔太自然，私私縮縮咁，加上樣子似男人，真係男扮女裝機會高」、「因為平常人對女性警覺性冇咁高，所以佢扮女裝來偷嘢🤨」。

其他網民也稱「男扮女嘅扒手」、「第一眼望落去都覺得佢係男人，原來咁多人都覺得😅」。有人甚至直稱「咁似男扮女裝嘅？勁似男人嘅呢條友？」、「應該係男扮女賊」、「男人嚟喎」、「一睇就覺得係男人」。

網民：看不到喉核不能確定

雖然有人實牙實齒地稱「面部骨骼、眉骨，直頭係個男人啦」，但也有網民公道地表示「看不到喉核，不能確定」、「睇頭髮應該女人」。

有網民更感嘆「而家好多人偷嘢扒手…你完全睇唔出…咩人。上個星期荔枝角買嘢…個女人著到好靚…名牌手袋…住美孚…偷銀包」；另有人則指，相中人「打扮都算正常衣著，似有病態感覺」。

資料來源：jwon_g8＠Threads

