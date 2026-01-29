「手機碰瓷黨」專門針對一類人 跌一跌機身裂晒屈高昂維修費 苦主提4大要點可避無妄之災 ｜Juicy叮

年近歲晚，有網民日前發文警世，提到出現新型騙案——「手機碰瓷黨」，騙徒的手機跌一跌機身便布滿裂痕，事主會被抱怨行路唔戴眼累人跌手機，接著開出高昂維修費要求賠償。而「手機碰瓷黨」更加會專門針對一類人......詳情見下圖及下文：

「手機碰瓷黨」專門針對一類人 跌一跌機身裂晒屈高昂維修費 苦主提4大要點可避無妄之災逐張睇↓↓↓↓

樓主：不論怎麼躲閃也會碰到

樓主日前在社交平台facebook群組「揭穿騙案 - 香港騙案關注組」以「新型騙局，大家注意⚠️」為題上一張手機機身爆裂的相片發帖，留言講述一場騙局的細節，以及提出的防騙忠告。

樓主先講述事發場景，指「有人邊走路邊打電話，然後故意向你這邊靠，你不論怎麼躲閃也會碰到他，他再故意把手機掉地上，他撿起來發現手機給你看把屏幕摔壞了，接著拿出另外一部手機在網上查詢更換屏幕的價格。」

樓主：騙往著急去醫院看病

樓主接著提到「手機碰瓷黨」的表現，「一般是蘋果手機這樣的，比如蘋果16網上查詢到更換屏幕的價格是5000元，這個時候他又提出他要著急去醫院看病，找你要一半的維修費，還表現出特別著急，特別不耐煩的樣子，一邊說一邊指著你走路不看人」。

樓主揭穿惡行後提出忠告，指「這個時候大家千萬不要被他的話騙了，他手上的就是個手機模型，也不要被他的著急的樣子給騙了，你就說你要報警就好，讓警察過來帶你們去維修，這個時候他就馬上就走了」。

樓主提醒：千萬不要給他錢

樓主提醒「記住，千萬不要給他錢，千萬不要給他錢，千萬不要給他錢！！！今天就差點被騙了！！！幸好我馬上反應過來提出要報警，否則至少5000元就沒了」。

樓主還指出，「手機碰瓷黨」專門針對一類人「還有大家以後盡量不要邊走路邊看手機，這些人專挑玩手機的下手，尤其是女生。遇到事情，一定要報警，一定報警，不要私了，要相信警察，不要相信騙子」。

留意4大要點可避無妄之災

總結以上內容，樓主提出了4大要點，留意即可避無妄之災：

•不要被他的著急的樣子給騙了

•你就說你要報警就好

•千萬不要給他錢

•不要邊走路邊看手機

「碰瓷」手法非新鮮事

有心水清的網民直指，如此手法其實是「碰瓷」，並明言這手法並非新鮮事，早年已存在，只是「以前是玉，玻璃等易裂品」，如今換成了手機而已。

有人補充「還有攤放在行人路上的字畫」，強調「碰瓷新招，謹當防範！」，並感嘆「太多人走路，都低頭看手機」、「新年前特別多大種乞衣呃錢」。

凡陌生人出要$一律說不

有人強調，在香港「撞到都唔一定要賠！就算賠都報警先講！佢再申請小額再講！」、「呢啲情況就梗係直接報警㗎啦」，同時重申

「凡陌生人網上或路上提出要$，一切say no（說不）」。

亦有網民鬧爆騙徒的惡行，「Ｘ返佢轉頭啦，佢個電話撞親我呀！」、「你撞到我了，帶我去醫院檢查👻」、「我會話佢撞傷咗我，我都要去醫院驗傷claim（追討）返佢錢，不如一齊」。

