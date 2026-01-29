石蔭邨斜路驚現「無人駕駛」的士 司機嚇人姿勢扮黑科技 網民面青以為靈異鬼的士｜Juicy叮

葵涌石蔭邨對開斜路驚現「無人駕駛」的士，司機懷疑以嚇人姿勢開車，假扮正在使用黑科技。由於的士在行車期間驟眼見不到車上有人，網民面青以為靈異鬼的士。詳情見下圖及下文：

石蔭邨斜路驚現「無人駕駛」的士 司機嚇人姿勢扮黑科技 網民面青以為靈異鬼的士逐張睇↓↓↓↓

驟眼看似無人駕駛

樓主昨日（28日）在社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」上載短片發帖，留言「躺平駕駛技能」，並在回應欄補充，「留意咗佢一陣㗎喇，佢喺隊尾已經係咁㗎啦」。

片中背景剛好見到現場位於石蔭邨對開，涉事的士當時正在落斜的馬路上行駛，但車上司機位空蕩蕩，驟眼看似無人駕駛。

細看短片才見到，上車的司機戴上鴨舌帽，疑似正在「躺平」駕駛，身體幾乎完全平躺，僅露出少許頭部，期間一度短暫略為起身視察路況，見到戴口罩的司機真身。

網民：呢條斜路，咁恐怖

因應的士司機奇特又危險的駕駛方式，有網民眼利地指「我初時以為佢冇拉手掣，點知又識得停，後尾先發現有條友喺入邊」、「（司機）後尾醒咗又瞓返落去，飲大咗哦」、「我以為嗰個係乘客」。

有人驚呼「呢條斜路，咁恐怖😱」、「仲要係斜路先玩呢啲😅」。網民接著怒轟如此出位的駕駛方式，直指這屬「危險駕駛」，「危害其他道路使用者」、「可以入危駕」，忠告「請勿危害他人！🙈🙈」。

網民：靈異鬼的士

有人更加調侃這是扮「無人駕駛」、「自動駕駛」、「黑科技自動續航」、「測試緊遙控技能？」、「搖控車的士🤣🤣」；有人則笑言這是「靈異事件」，甚至是「😆鬼的士」。

另有網民笑稱可能是參考賽車手，形容是「F1🏎坐姿」、「Formula One 坐姿嚟㗎」、「人哋揸開F1唔通又話你知？🤭」、「法拉利嘅角度🤭」。有人則運用偵探頭腦估計「偷咗人哋架的士？怕俾人見到個樣？ 所以瞓低嚟揸車？」。

資料來源：RelaxingJackfruit5991＠facebook車cam L（香港群組）

