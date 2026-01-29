六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮

六合彩出現報復性返本情節，有刀仔鋸大樹成功獲1賠960倍的幸運兒，老懷安慰般感慨：「買咗咁多年嘅錢一次過俾返我」。詳情見下圖及下文：

樓主：一次過俾返我

樓主本月25日在社交平台facebook群組「齊齊研究六合彩！」上載網上六合彩投注記錄截圖發帖，留言指「買咗咁多年六合彩嘅錢一次過俾返我」。

涉事的為本月24日攪珠第26/010期六合彩，中獎號碼為6、16、17、22、28、48，特別號碼45，樓主透過手機APP落注10元，買了一注運財號碼（電腦飛）——6、7、17、22、45、48，中了4個半字，獲四獎，得固定獎金9600元。

網民恭喜：時來運到

帖文一出，網民紛紛留言「恭喜」，指「真心勁」、「有運」、「時來運到」、「電腦飛，真好運👍」、「十蚊買個希望，你中咗啦」、「呢啲叫做，運氣要來時擋也擋不住👍」，甚至有人期待樓主「下次中5個半」。

數口精的網民並指賠率是「1賠960倍。👍😀。！！」，中獎後「可以食個豐富自助餐」。

網民：12年前中過一次 現在俾凸馬會

對於樓主豪言「回本」，網民熱心分享各自的中彩票經驗，當中有人自爆「我12年前中過一次，現在都俾返凸佢（馬會）囉」。

留言講戰績的網民則指，「四獎10蚊注我中過三次$9600，5蚊注我亦中過一次$4800」、「真羡慕，一次都未試過中咁多」、「我好耐之前都中過一次！🙂」、「最多都係中過一次$640咋」、「前一期於2013年某期1、4、5、6、9、25、27（中五個）」、「我N年前中過4個半字，不過是膽拖，收$9920」。

資料來源：Dennis Chan＠facebook齊齊研究六合彩！

