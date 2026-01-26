排隊7年半二派屯門公屋 戶主急問裝修「拜四角」 網民特別提醒注意一事｜Juicy叮

一個兩人家庭排隊7年半，獲二派位於屯門的公屋上樓圓夢，戶主收樓後急問裝修是否需要「拜四角」，獲網民熱心回應，並特別提醒注意一事。詳情見下圖及下文：

排隊7年半二派屯門公屋 戶主急問裝修「拜四角」 網民特別提醒注意一事逐張睇↓↓↓↓

樓主：裝修需唔需要拜四個角？

樓主前日（24日）在社交平台「公屋討論區 - 香港facebook群組」上載友愛邨新居不同角落的相片發帖，向請教網民「想問各位到時裝修需唔需要拜四個角？」

事主在回應欄進一步透露，獲派的2人單位樓齡約45年（1980年入伙）。從相中見到，單位內似乎保留了上手住戶的地磚，這「優惠」獲錯重點的網民羡慕不已。

網民：拜. 心安

新屋入伙或裝修前「拜四角」是本港不少家庭奉行的傳統習俗，旨在祈求家宅平安、趨吉避凶。不少回應的網民都贊成「拜四角」以求心安，

有人簡潔有力地回應「要」，有人則指「拜. 心安」、「可以，求安心」、「拜咗自己心安」。

另有網民坦言「雖然我自己唔信，不過都有拜嘅」、「人一世物一世，我就有拜反正拜咗安樂，唔拜日後有咩頭暈身興心掛掛仲衰過大病」。

還有網民表示，「裝修前就拜」、「裝修前拜4角，求個心安。有啲裝修師傅其實開工前都有再拜一拜」；有人則指「拎咗屋就拜」、「拎完鎖匙依家就可以拜 」。

網民提醒：5角！中間也是

有細心的網民更加特別提醒，雖云是「拜四角」，但其實也要拜中間位置——「5角！中間也是」、「我當時係拜四角同中間位（媽搞的）」、「拜四角同一份屋中間」。

持不同意見的網民則指，「信就拜，唔信就唔拜」，「都睇自己信仰」，有人於是笑言「信耶穌就唔使拜啦」。

facebook截圖（資料來源：Jose Chan＠facebook公屋討論區）

相關閱讀：

荃灣公屋自行裝修1萬元有找 港男分享鋪地板心得 網民大讚：好貼地

公屋改造術｜230呎火柴盒變3房「大戶」引熱議 一部冷氣涼全屋？

公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂