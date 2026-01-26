野豬狂食油炸鬼 將軍澳街坊路過山坡 雙方一度驚險對望 大膽野豬淡定反應矚目｜Juicy叮

有將軍澳街坊早前路過山坡時，嚇見野豬正在狂食油炸鬼，雙方更一度驚險對望，大膽野豬的淡定反應令人矚目。詳情見下圖及下文：

野豬狂食油炸鬼 將軍澳街坊路過山坡 雙方一度驚險對望 大膽野豬淡定反應矚目逐張睇↓↓↓↓

樓主：伙記叫多一碗白粥

樓主日前在社交平台facebook群組「將軍澳主場」上載短片及相片發帖，幽默地留言指「伙記叫多一碗白粥」。

白粥油炸鬼正是絕配。片中見到現場共有兩隻野豬，泥地上散落一大堆油炸鬼。其中一隻野豬正專心覓食，另一隻則兩度與舉機拍攝的樓主對望。

野豬施施然擔起油炸鬼轉身

然而，野豬似乎不太怕人，在明知被人類發現下，仍然對油炸鬼戀戀不捨，伸長鼻子嗅一輪選擇後，才擔起心儀的油炸鬼轉身，施施然沿著欄桿離開，但由於樹叢擋著拍攝，無法見到後續畫面。

回應的網民好奇「邊度山？」，並提醒「請不要餵食野外動物」。樓主無透露事發地點，但澄清沒有餵食，表明「我路過」。

網民：食完喉嚨痛

其他網民則批評「邊個餵佢哋即係害佢哋😔」、「不要這樣，可能會俾老鼠食咗一半」。

還是有網民笑言現場「好多鬼啊」、「食鬼，小心豬豬食咗大力丸，人都食埋」；另有人搞笑地表示「邊個俾油炸鬼，俾埋豆漿🧐」、「食完喉嚨痛！」。

遇野豬6大安全注意

針對野豬問題，漁護署指，有些野豬會走到民居或市區覓食，導致滋擾及破壞草地或其他個人財產。要減少野豬的滋擾，可採取以下措施：

•切勿餵飼任何野生或流浪動物，野豬會被因餵飼而留下的食物吸引走到餵飼地點附近覓食；

•妥善處理户外的垃圾或使用可防止被動物翻倒的垃圾箱，以減少吸引野豬的食物來源；及

•建立堅固的圍欄或電網保護草地或農作物，或使用紅外線感應聲頻或照明系統等措驅趕野豬。

市民一旦遇到野豬時，應該如何處理？漁護署網頁有教路，提出6點安全注意事項，包括：

•如遇到野豬時，應保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們；

•請勿接觸野豬，包括幼豬；

•如有需要，可躲在障礙物後，待野豬離開後才繼續前進；

•不應用物件拋向或驅趕野豬，以免挑釁野豬而發生危險；

•不要困住野豬或阻擋牠們的去路；及

•如受野豬滋擾，可致電1823電話中心通知漁護署跟進，如情況緊急，應立刻致電999報警求助。

而根據《野生動物保護條例》（第170章），非法餵飼野生動物（包括野豬、猴子及野鳥）可被處定額罰款5000元或者被檢控，最高刑罰為罰款10萬元及監禁1年。

