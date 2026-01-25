月入10萬在港仍是窮人？ 銀行家列掹掹緊開支清單 每月花剩呢個數 網民嘲洗腳唔抹腳｜Juicy叮

月入10萬，在普遍港人心目中無疑是高薪象徵，但有高收入的銀行從業員近日卻在網上發文列出掹掹緊家庭開支清單，大呻「根本儲唔到好多錢」，自稱是「窮人」。結果惹來網民嘲笑洗腳唔抹腳，但也有同路人心照地表示同情。詳情見下圖及下文：

月入10萬在港仍是窮人？ 銀行家列掹掹緊開支清單 每月花剩呢個數逐張睇↓↓↓↓

月入10萬喺香港其實係窮人？

社交平台Threads昨日（24日）有一段以「月入10萬喺香港其實係窮人？」為題的發帖，當中詳列了一個月入10萬元銀行打工仔的掹掹緊家庭開支清單，當中總結起來，每月僅花剩1萬大元，猛呻唔夠錢用。如此理財，卻被網民嘲笑為洗腳唔抹腳。

帖文開宗明義指「唔少banker/ibd/snt都好容易月入10萬以上，但到年底就發現根本儲唔到好多錢」。

家庭開支清單

帖文接著詳列大概的家庭開支清單：

📍 每月固定開支（大概）

租金／供樓： $25,000 - $35,000（唔少同事工時都好長，想住近公司奧運／南昌兩房係基本）

仔女教育： $15,000（興趣班 + 補習 + 雜費 未計ischool（國際學校）學費）

工人姐姐： $6,500（人工 + 食宿雜資）

稅項： $10,000（provisional tax（暫繳稅）真係攞命）

家用／醫療： $8,000（四大長老 + 全家保險+ 宜家仲有寵物要買保險）

飲食／社交： $10,000（Lunch（午餐）$100起跳 + 飲嘢）

交通／雜項： $5,000（的士／養車／水電煤）

gym（健身）：$500-$1500（女人得閒又上下yoga（瑜伽）／pilates（普拉提））

每月剩餘1萬元

📉 總結：100k - 90k = 淨返10k左右；並大呻「呢10k仲未計你買衫、換新iPhone（手機）、去個Weekend Trip（周末旅行）嗰個月就變負數。呢個收入水平，政府福利（公屋、津貼、資助）完全無份，但每年交稅就交到出血」。

網民：唔識理財學人做銀行

對於「月入10萬喺香港其實係窮人？」的說法，有回應的網民感到嘩然與不屑，批評說法好比無病呻吟。留言分兩大方向斥責：

一是批評理財能力，當中不少人質疑，作為金融從業員，竟有如此差的理財觀念。有網民直接嘲諷「唔識理財學人做銀行😂😂」、「當（內容）係堅，淨係識洗腳唔抹腳，個list（清單）裏面有好多開支可以節省，做金融反而唔識去理財🤷🏻‍♂️」。

另有網民尖銳地稱「10萬嘅收入，但想過20萬嘅生活，咪抵你儲唔到錢囉」。

網民：10萬收入想過20萬生活

二是批評生活方式，不少人明言當中的開支大多是「選擇」而非「必需」。有人一針見血地指「窮係因為要充面子，把『人有•我有』當必需。」認為這種生活方式，即使收入再高也只會是窮人。

有人於是好心建議「有些少項目可節省，嗰度可省1萬至2萬。如無小孩，又可用少萬五。唔控制支出，幾多都唔夠使。」

網民：「夾心階層」低不成，高不就

但也有同路人理解帖文提到的「苦況」，認為這正是香港「夾心階層」的寫照。其中一位網民留言表示「我明啊，好典型香港中產...生咗之後貧窮線底下掙扎求存...低不成，高不就」。

資料來源：hkbankstories＠Threads

