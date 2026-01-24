港鐵4大車站老是常出現 長髮「伸手黨」徘徊售票機問攞$20 網民揭惡行 拒絕幫忙反應嚇壞人｜Juicy叮

一名懷疑是「伸手黨」的長髮女子，被網民發現不時在港鐵4個車站內出現，多數在售票機附近徘徊，並向途人獵物借取20元。綜合網民留言，形容對方為「慣犯」，且爆料揭露其惡行，指一旦拒絕幫忙，長髮女的反應嚇壞人。詳情見下圖及下文：

港鐵4大車站老是常出現 長髮「伸手黨」徘徊售票機問攞$20 網民揭惡行逐張睇↓↓↓↓

樓主：一見到就問我借錢

樓主本月20日在社交平台Threads以「咁都撞到」為題上載短片發帖，留言指「呢個女人撞佢幾次北角，依家喺尖沙咀都撞到佢，就係佢一見到我就問我借錢」。

樓主同時在回應欄，轉載去年7月27日附短片的帖文，當時留言指「警世❗️❗️間唔中成日放工，都會見到佢，跟住就問你攞錢。會喺北角地鐵站出現」。

樓主回應網民提問時自爆「幾次撞到佢同我講借$20俾我」。兩段短片分別攝於港鐵尖沙咀站和北角站，片中的懷疑「伸手黨」長髮女，右膊單邊孭著同款的深啡色包包，在售票機附近徘徊。

網民熱心分享長髮女情報

帖文獲不少有同樣遭遇的網民和應，回應欄變身「情報分享區」，大家整合資訊，互相印證消息。綜合各方留言，長髮「伸手黨」的特點如下：

•特定金額：目標金額一致，幾乎都是向途人索取20元。

•活動熱點：多在港鐵站出沒。有網民指：「此人多在黃昏時段在中環、尖沙咀、佐敦出現，不停問人攞$20蚊。我都俾佢問過攞$20蚊🤣🤣🤣」。

•惡言相向：途人拒絕借錢後，長髮女或會惡言相向。有網民於是分享其親身經歷：

「中環，可能有遇過呢個人，唔知係咪同一個，佢問我攞$20蚊現金搭車，幫唔到佢就話我八婆」、「甩過！問我拎$20俾佢返青衣！唔俾佢，佢仲會發惡鬧你」。於是有網民正經地提議「報警」、「有無得先俾20佢，再即場報警話佢詐騙」。

資料來源：linus_ho1116＠Threads

