黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：11:05 2026-01-24 HKT
發佈時間：11:05 2026-01-24 HKT

黃大仙上邨詠善樓19樓有一間設計特別的神秘單位，由於外形觸目，網民心驚驚懷疑是兇宅。房署回覆《星島頭條》查詢時，就神秘房作出詳細解畫，爆出這個單位的真正用途。詳情見下圖及下文：

黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途逐張睇↓↓↓↓

樓主：單位與別不同

樓主早前在社交平台facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」上載相片發帖，指「依個單位與別不同，係兇宅定係有咩用途嘅呢？黃大仙上邨詠善樓」。相中見到涉事單位的窗戶關上，窗口設計也不同，牆身亦無冷氣位和晾衣架。

有回應的網民笑稱這是「鐵竇，神秘房」，需要向樓下保安講出暗號如「我係你老豆」方可進入。加人更加言之鑿鑿地表示「之前睇片講有一類好猛嘅住宅改咗做機房，唔知真定假」、「改咗做機房都唔敢入」。

網民：個單位屋主姓消嘅

有知情的網民則指正，這單位並非「兇宅」或神秘房間，真實用途為「消防中途泵房」，笑言「個單位屋主姓消嘅，你都可以叫佢泵仔，永久業主」。

有網民呼籲大家「唔好聽埋啲人亂噏兇宅」，指出「呢啲房會出現喺中間樓層，用一個單位嘅空間嚟做加壓泵房」。有人更上載相片佐證，指「參考下黃大仙下邨十幾樓嘅門口，有塊牌標明用途」。於是有網民受教，感謝講解「長知識了」。

房署：消防中途泵房

房署回覆《星島頭條》查詢時亦表示，帖文所指的單位為黃大仙上邨詠善樓的消防中途泵房。

房署解釋，「消防中途泵是多層住宅樓宇消防供水系統的重要部分，主要用途是在啟動消防栓或喉轆系統時，提升及維持水壓與流量，確保各樓層於火警期間有足夠的水壓及穩定消防供水」。

房署：泵房門外有清晰標示

署方續稱，「根據消防的相關規定，若建築物內最高的消防栓與最低的消防入水掣之間的高度超過60米（一般相當於約20層或以上的樓宇），便須設置消防中途泵，因此公共屋邨大部分樓宇均設有消防中途泵，而各泵房門外亦會有清晰的標示」。

房署指出，「在日常情況下，消防中途泵不會啟動，亦不會發出聲響，其位置並沒有劃一規定，可視乎個別建築項目的整體設計、樓宇佈局及消防系統配置，設於不同樓層」。

黃大仙上邨 7座樓設消防中途泵

房署稱，「以黃大仙上邨為例，邨內共有8座住宅樓宇，除普善樓只有9層高，無須設置消防中途泵外，其餘7座均須設置消防中途泵，其中倡善樓、啟善樓、達善樓、耀善樓和詠善樓的中途泵房設於19樓，而昭善樓和溢善樓的中途泵房則設在平台」。

過去一年無收相關噪音報告

對於有網民在回應欄提到「如果係泵房、上下左右戶就常覺地震噪音了😅」。房署表示，「在過去一年，署方並沒有接獲黃大仙上邨各消防中途泵房發出噪音或引致震動的報告」。

房署表明，「會繼續在確保消防安全的前提下，定期檢查及測試有關消防設備，除按法例要求進行年度檢查外，亦會繼續主動為轄下屋邨的消防裝置系統安排額外的半年中期檢查，以維持消防系統的良好狀態，並確保所有裝置及設備符合消防處的相關要求」。

資料來源：Nobby Kwok＠facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」

