以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式｜Juicy叮

社交平台Threads近日湧現大量「免費贈送」帖文，聲稱因移民、店舖結業或個人理由，為了不想浪費，免費送出尿片、背囊、睡袋，甚至是最新款的iPhone等等，吸引大量網民關注，《星島頭條》記者實測發現，這其實是新型詐騙手法，利用市民減廢環保之心來詐騙，騙徒手法極具引導性，稍一不慎便會墮入陷阱。

以為幫人減廢！「唔想嘥」贈物騙局崛起 記者放蛇曝光呃錢新模式↓↓↓↓

新興的社交平台Threads最近充斥著各種免費贈送的帖文，《星島頭條》記者翻查平台，發現此類帖文的內容及藉口層出不窮，而且均附有實景相片，在現時環保減廢的主流下，顯得份外真實，而最重要的是全部免費，令人容易放下戒心。

贈物帖文五花八門 藉口層出不窮

有網民上載多個名牌背囊的相片，聲稱「成家人要搬去英國啦，呢啲帶唔走」，因此「送畀一樣鐘意露營嘅有緣人」，圖中所有物品均免費。

有「師奶」則發帖發相，指因「寶寶已經順利戒片片」，故將家中大量未開封的紙尿片「私訊可以免費攞5包」。另有帖文則表示「爸媽平時好鐘意行山」，但早前在日本購買的mont-bell睡袋「而家唔用，免費送」。

最誇張的莫過於有騙徒聲稱要「白送都冇人要」的「iPhone 17 Pro Max」，理由是「老公部手機舖收咗舖」。

網民籲警惕：免費嘅嘢最貴！

這批「唔想嘥」的免費贈物帖文引起大量網民關注，一些帖文如免費送尿片帖文，吸引大批網民留言索取，部分細心網民則留言警告，要求大家提高警覺：「免費嘅嘢最貴！」

有機警的網民甚至發文直指這些帖文均是新型詐騙手法，網民憂慮藉著「免費送」的吸引力，詐騙帖文觸及率（reach）非常高，憂慮有網民中招受騙。

記者放蛇實測！呃錢路線圖全公開

為了一探究竟，《星島頭條》記者直接聯絡聲稱免費送「iPhone 17 Pro Max」的騙徒進行實測。記者詢問如何領取iPhone，對方立即回覆「請按讚追蹤領取喔」。

記者表示已追蹤後，提出「到現場拿，你舖在哪？」對方馬上拒絕，稱「抱歉喔～7仔寄送喔」，並要求記者支付運費。

要求追蹤拒絕面交 引導填寫個人資料

記者假裝同意，並提出「運費到付」。對方稍作等待後，便傳來一條極度可疑的連結，該連結字樣，為偽冒台灣7-Eleven官方的「賣貨便」網址。

記者訛稱「已填已付，請安排寄出」，對方隨即表示「沒有收到耶～請問你有按送出嗎」。記者佯裝無法在網站上提交資料，並直接在對話中提供虛構的地址和姓名電話，試探對方反應。

騙徒「幫忙」填寫套取聯絡

騙徒見狀，便熱心地說「稍等～我幫你填喔」，並傳來一張已填上記者提供資料的表格截圖，該表格清晰顯示需要填寫姓名、LINE及E-MAIL。對方確認資料後，記者追問「何時收到？」。

對話到此，騙徒已成功套取聯絡方式。根據網民的經驗，下一步便是由「專員」透過Line或電話聯絡，以「實名認證」為藉口，要求受害人轉帳。記者在完成此步後未有繼續，而騙徒在發現無法進一步行騙後，最終亦將記者的帳戶封鎖。

險中招網民：約唔出嚟就知有鬼！

綜合網民的爆料及記者實測，此類新型詐騙手法環環相扣，利用市民「環保減廢」或「貪小便宜」的心態，透過像真度高的藉口和假網站，一步步誘騙受害人上釣。

有似乎險被騙的網民亦有留言詳細解釋了騙徒的流程，有人表示，當聯絡騙往後，他們會提供一條假的「7-11賣貨便」連結，要求你填寫個人資料。

最關鍵的一步，是所謂的「實名認證」。騙徒會安排一名「專員」透過Line致電受害人，「叫你喺轉數快轉幾千蚊去認證」，該網民提醒大家要「睇路唔好中計」。

假贈送騙局去年底首現台灣 有人索免費品被呃12萬

其他機警的網民亦紛紛作出呼籲：「次次開threads 都有呢啲po，好可疑！！」、「其實啲ac都幾假」。有人嘗試相約當面交收被拒，即表示可疑：「發現約唔出嚟就知有鬼！」有網民指，真正想送出物件的人，大多是「求方便快捷，大家約見面交收完成」，絕不會「又專員又㩒link」，認為「便宜莫貪」才是至理名言。

資料顯示，這類假贈送帖文在去年底首次在台灣出現，當地有人被騙去12萬元新台幣（約3萬多港元），近日似有蔓延至本港之勢。

「防騙易18222」反詐騙諮詢熱線

香港警務處反詐騙協調中心「防騙易18222」熱線，提供24小時反詐騙諮詢服務，市民可致電18222與反詐騙協調中心人員聯絡，以協助應對懷疑騙案。

「防騙易18222」熱線只提供諮詢服務，倘若你思疑已成為騙案的受害者，請前往就近的警署報案。如遇到緊急事故，請立即致電（999）報警求助。

