霧鎖楓香 網民：大棠人間仙境！ 天文台解構美景關鍵成因｜Juicy叮

晨光將醒未醒，釀了整夜的迷濛貪戀著凡塵一抹嫣紅，戀戀不捨，纏繞著枝頭那紅寶石般的胭脂。一樹一樹的紅在顫動著，把迷霧點燃成火。香港天文台昨日（21日）在facebook專頁以「霧鎖楓香🍁」為題上載網民的大棠楓香林美拍，解構美景關鍵成因。詳情見下圖及下文：

霧鎖楓香 網民：大棠人間仙境！ 天文台解構美景關鍵成因逐張睇↓↓↓↓

天文台：紅葉與輻射霧交織

天文台在帖文中指「早前有市民捕捉到紅葉與#輻射霧交織的唯美景象✨！晨霧如輕紗籠罩著遠方草木，映襯出眼前楓葉嘅豔紅💖」。

天文台接著解釋，「其實形成輻射霧嘅關鍵在於輻射冷卻， 喺天朗氣清、風勢微弱嘅夜晚🌌，新界空曠地區因為輻射冷卻而顯著降溫，當水汽充足時，靠近地面嘅水汽就有機會凝結成霧🌫️。輻射霧常見於冬春季節，日出升溫後就會逐漸消散☀️。（攝：苦明 / 2025年12月30日 / 大棠 / #CWOS）#社區天氣觀測計劃 #紅葉」。

網民：靚到似幅風景畫

攝影師於上月底早上7時許在大棠一帶拍得這美景，有回應的網民形容為「人間仙境！」、「美不勝收！」、「靚到好似一幅風景畫」，並提醒「香港靚景多，請珍惜自然生境」。

紅葉情報

大棠楓香林位於大欖郊野公園。根據漁護署的「大欖郊野公園楓香林紅葉情報」，現時情況為「樹葉疏落」。不過市民仍有賞紅葉的絕美打卡點，根據康文署「康文賞花情報」下的「紅葉情報」，以5塊紅葉為最高指數，現時，北區公園、青衣公園、楊小坑錦簇花園和元朗公園的指數也有4葉。

其中，北區公園湖畔種有16棵落羽杉、青衣公園公園人工湖畔也種植了數棵落羽杉。屯門楊小坑錦簇花園，園內則栽種了16棵楓香樹、元朗公園園內的楓香樹有48棵。

