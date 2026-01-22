貴租不是元兇？旺角火鍋店$48「執笠餐牌」瘋傳 網民憑餐牌揭「真正死因」：問題在第7款菜式！｜Juicy叮

又一小店敵不過貴租而結業？社交平台瘋傳一間位於旺角的港式火鍋店，在結業前夕，以「執笠餐牌」與一眾食客告別，這個有7款菜式的餐牌，其細節更成為焦點，有網民指當中甚至可能藏著貴租以外的「真正死因」，掀起爭辯。

貴租不是元兇？旺角火鍋店$48「執笠餐牌」瘋傳 網民憑餐牌揭「真正死因」：問題在第7款菜式！↓↓↓↓

有網民在「香港茶餐廳及美食關注組」FB專頁發相發帖表示：「又一小店敵不過貴租而結業」，從樓主隨帖文上載的相片可見，店舖貼出一張彩色手寫告示，上方四個大字「江湖再見」，下方寫著「一律$48，只限12:00至18:00」。

下面的黑板則道出了結業的原委和最後的午市餐牌：「生意難做，最後營業十天」，並寫下最後營業日期為本月（1月）31日。

「江湖再見」創意餐牌笑中有淚

餐牌上的菜式並非普通的名字，而是充滿了店主臨別秋波的自嘲與豁達，充滿店主獨特的幽默感，每款48元菜式包括：結業牛腩飯、執笠豬扒飯、後會有期炒飯等等總共7款菜式。

這個被網民形容為「Sad Menu」的悲情餐牌，將結業的無奈化為黑色幽默，尤其是「結業牛腩飯」和「執笠豬扒飯」，直接將食店的命運寫進菜名，讓不少網民直呼「睇見都心酸」，但又欣賞店主的創意，有網民指出：「結業通知有創意得嚟，有點自嘲，有點淚花，將離別變得有點鬼馬。」

網民反應兩極：「撐到底」VS「抵佢執」

這個獨特的「執笠餐牌」掀起兩極化的爭辯，不少網民對店家表示同情，並詢問店舖地址，希望在結業前「幫襯吓」，以示支持，有網民感嘆「小店與連鎖集團、地產商之間的角力依然極度不對等」，指出當「租金升幅遠超利潤增長」，小店最終只淪為「為房東打工」，而它們的消失亦會令「社區面貌趨向單一」。

不過，有另一批「花生友」網民則著眼於餐牌細節上找尋租金以外的「真正死因」，有人認為結業促銷價$48並不算便宜，留言「執笠賣平d啦仲要48蚊」，眾多網民劣評最多的，竟然是第七款「乾炒肉丸河」。

部分網民笑言這款菜式匪夷所思，竟以「肉丸」取代常見的「牛肉」，紛紛揶揄：「見到乾炒肉丸河就知點解執笠」、「乾炒肉丸都俾你諗到，唔怪得會走到呢步」，有嘴刁的網民更刻薄地留言：「難食抵唔到租就抵死啦」，有網民則借題發揮呼籲食店亦要檢視自己：「全部都賴貴租，自己唔會見到下！」

網民悲情二創：「執笠破產湯麵」「生意難做北菇雞飯」

除了同情與嘲諷，這個充滿巧思的「執笠餐牌」更點燃了網民的「二次創作」，有人建議加入最能代表打工仔心聲的「『乾炒魷魚河』先夠gimmick」；有人則將悲情推向極致，創作出「執笠破產湯麵」、「死亡咖哩雞」，甚至是充滿電影感的「分手總在雨天羅宋湯」。

有網民更將整個餐牌徹底「悲情化」，創作出「貴租結業牛腩飯」、「生意難做北菇雞飯」等「絕望全餐」，就連湯品和甜點也未能倖免，不少人敲碗詢問「有冇『山水有相逢例湯』？」，更有人建議店家推出最應景的「飯後甜點：散水餅」，讓人哭笑不得。

來源：「香港茶餐廳及美食關注組」＠facebook