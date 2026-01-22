「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮

「紙皮俠」橫行港鐵鑽石山站。一名蠱惑的白頭大叔，巧花心思把電動單車裝扮成紙皮盒後，直接駛落月台直入車廂，猖狂做法令乘客及網民側目。違規乘客引起港鐵關注並出手對付，結局大快人心。詳情見下圖及下文：

「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心逐張睇↓↓↓↓

樓主：在月台踩油行

樓主大前天（19日）在社交平台Threads上載短片及相片發帖，指「揸電單車搭地鐵，頭盔都唔戴」。現場為屯馬綫鑽石山站往屯門方向月台，片中的「紙皮俠」白頭大叔神態自若，像其他乘客一樣，騎著以紙皮裝飾車身的電動單車，腳撐撐地在月台排隊候車。

列車到站後，「紙皮俠」更加直接騎著電動單車，連人帶車顛簸地跨過月台空隙向車廂進發。

樓主在回應欄補充「月台喺我面前踩油行嗰下我錄唔到，可惜🤷🏻‍♂️」，並上載電動單車進入車廂後的相片，留言指「紙皮俠」在車廂內「不忘緊握扶手」。

網民大爆行蹤

「紙皮俠」似乎不時出沒，有留言的網民大爆其行蹤，透露「剛剛喺灣仔天橋都見到呢個阿伯」、「啱啱見到佢在灣仔站」、「我喺南昌站換乘（轉車）都見過呢位阿伯，唔係第一次」、「見過有職員叫返佢出閘......鑽石山見過」。

有網民認為「紙皮俠」「特登攞紙皮遮住架電動車」，有人對其自私行為感到驚訝，感慨「咁都得😳」，有人則認真地擔心，電動單車「爆炸起上嚟係咁先！」。

港鐵收到報告後即時跟進

港鐵回覆《星島頭條》查詢時表示，1月19日下午港鐵職員收到乘客相關報告後，即時作出跟進，向該名乘客作出警告，提醒他不可在鐵路範圍攜帶及使用電動單車等電動可移動工具，並要求他離開車站。

港鐵表示，會繼續密切留意有關情況，若乘客見到相關情況，可通知職員以便作出跟進。視乎現場實際情況，職員在有需要時，可向違規乘客發出警告，或擬檢控通知書，之後由公司法律部門跟進。

