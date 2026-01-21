大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮

有大埔網民近日在社交平台發文為鄰居抱不平，帖文指鄰居有喪事在門口擺放引路蠟燭，結果半夜被保安員收走，並棄置於垃圾房，帖文引發熱烈迴響，涉事住戶亦現身怒轟未有被知會，非常不尊重，而最峰迴路轉的是，發帖網民其後自揭其實是該屋苑夜更保安，「無間道」式大爆事件內幕。

大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕↓↓↓↓

一位自稱「太和人」的網民在「大埔 TAI PO」FB專頁發布相片，相中為屋邨走廊，一戶人家的鐵閘旁，地上放著一個化寶盤，旁邊點著一支點燃的紅色、用作引路的蠟燭。

這「一點燭光」觸發的事件令樓主有無限唏噓，他在帖文中透露，管理處在「半夜三更，收走人哋支蠟燭棄置於垃圾房」。他感嘆道：「中國傳統，家人離世，門口擺放蠟燭，為先人引路回家，以示最後一點心意及思念。」

他質疑，在「宏福一事」後港人變得過份緊張，並反問：「睇返近20年，香港有冇任何一單火災係關於呢一支蠟燭嘅呢？」他認為，管理處在半夜「收走人哋支蠟燭棄置於垃圾房」，做法極不尊重，並希望大家能理性看待，互相體諒。

樓主：傳統思念竟被指玩火？

帖子引發熱議，不少網民力撐樓主，認為反對者是「驚弓之鳥」，「香港人永遠係禁啦 成日驚死 見到有小小火就嘈嘈嘈」，有網民反諷道：「自己淘寶淘d電器唔危險？」、「啲人乜L都淘我仲驚」。

有網民分享經驗，稱現時的蠟燭設計安全，「佢唔係膠..係玻璃....入面有油...打側咗會點唔著」，根本不用過份恐慌，不少網民都認為，白事並非經常發生，大家應「將心比己」，「人地白事，咪通融下囉」、「體諒下，呢D有幾不安全？」

不過，部分網民則表示理解管理處的擔憂，認為安全至上，有人分享親身經歷，指鄰居燒蠟燭令他「每晚都睡不安穩，隔一陣就開門睇下有無畢樣」，有網民認為「傳統文化往往大晒」的心態不可取，並指出在走廊擺放物品可能「阻塞消防通道」，是違法行為。

劇情反轉！戶主與保安現身揭真相

事件其後迎來戲劇性發展，有網民現身，自稱就是該單位的戶主留言，他悲痛地表示，家人過身「還沒完成頭七」，翌日一早便發現蠟燭連同鐵桶被人丟棄。他強調，該蠟燭是「防風，360度有嘢包住」，而且管理處「直接收走通知也沒有」，令他感到極度不被尊重。

更震撼的是，發帖起初自稱鄰居的樓主，其後再補充自爆他其實是該邨夜更保安，挺身而出大玩「無間道」，踢爆事件內幕，他透露，按前任主管指示，遇此情況應「放(滅火器)係附近，加強巡邏」，絕「不可以抌」，但新上任的主管卻無視建議。

他指，新上任的主管一意孤行，聲稱是「法團落左Order要清」，並指示新同事去處理，當其他同事提出異議時，該主管竟不負責任地說：「戶主投訴係早更嘅事，又唔係當面鬧我，關我咩事。」

其後樓主再更新帖文，指管理處最新安排是「通知住戶放一桶水係旁邊，另安排保安員每小時巡查」，似乎事件曝光後，管理處作出了有一個較為合情理的處理方式。

來源：大埔 TAI PO＠facebook