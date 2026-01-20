新宿六歌仙驚傳「知名」港客嘈到拆天 被勸後拒收斂 錄音聲帶流出引爆全網競猜｜Juicy叮

有本港網民在社交平台申訴，在日本東京著名燒肉店「六歌仙」用膳時，遇上一班「有知名度」的港人高聲喧嘩，對方「嘈過酒樓」的聲浪，令她原本10分滿分的用餐體驗，暴跌至僅餘1分，樓主公開當時秘密錄下的「噪音」，聲帶流出後，引發網民熱議。

新宿六歌仙驚傳「知名」港客嘈到拆天 被勸後拒收斂 錄音聲帶流出引爆全網競猜↓↓↓↓

有女網民在社交平台發帖表示，她與丈夫到「六歌仙 新宿西口2號店」享用晚餐，她憶述餐廳本來非常寧靜，「本身都有客人喺度用餐，但係全程d人都好安靜，淨系聽到燒肉嘅聲，完全聽唔到交談聲。」

樓主：全場好安靜直到佢哋嚟到

約5點左右，一批香港遊客的出現，徹底打破了餐廳的平靜。樓主指他們被安排在隔壁的包間，「之後成個場都聽到佢哋把聲，嘈過酒樓...」。

樓主的丈夫忍無可忍，在洗手間偶遇其中一位男士時，禮貌地用廣東話請求他們小聲一點，對方亦表示同意，但是回到座位後情況未有太大改善，「出到嚟真係細聲咗少少嘅，但都係全場都聽到...」

樓主對此感到非常失望，更直指該批港人中「叫做係d有知名度嘅人」，雖未有公開其身份，但也不禁在帖文中慨嘆：「唔該所有嘅香港人，出嚟旅行可唔可以比（畀）翻d尊重同禮貌，唔好影衰香港人啦......成個體驗由10分滿分跌到落得翻1分。」

伴隨帖文發布的，還有一段長約兩分鐘的現場錄音，雖然沒有畫面，但清晰可聞背景中夾雜著男女的高聲談笑與玩樂聲，讓人感受到那份被噪音包圍的無奈。

網民激辯：入鄉隨俗 vs 日本人都好嘈

帖文引發網民熱烈討論，不少網民力撐樓主，認為問題核心在於尊重場合：「食嘢傾偈好平常......但我個人就覺得應該係唔騷擾到其他人嘅情況下進行活動。」樓主亦回覆強調「本身成個場都安靜嘅時候突然有班人出黎嘈喧巴閉，造成咗其他食客嘅困擾先系重點」。

一位在日本工作的本港網民則從語言學角度分析，指「廣東話發音係特別多高低起伏，所以特別敏感（日本同事以為嗌交）」，表示在安靜環境中尤其突兀。

有人聽過樓主上載的現場錄音後，認為那並非單純的嘈吵，而是「尖叫尖笑」，程度更為滋擾。

不過，部分網民則認為情有可原，指樓主太大驚小怪，認為在大眾燒肉店要求絕對安靜並不合理，有網民更分享自身經歷指出「日本人自己都好嘈」，「其實日本人食飯都係好high，可以好大聲講嘢」，又指在居酒屋或串燒店，「D日本人飲咗幾杯落肚，都係會好嘈」，他們認為，將所有嘈吵行為歸咎於香港人有欠公允。

「知名人士」身份惹競猜

樓主在帖文中指涉事者為「有知名度嘅人」，引來不少網民競猜，各種猜測甚囂塵上：「『叫做有啲知名度嘅人』？認真失禮人！」有網民直接求問：「d有知名度嘅人即係邊位，聽聲係女人，比D貼士好喎。」但樓主最終都未有回應透露答案。

樓主上載的錄音聲帶長約兩分鐘，開首聽到一把女性高頻笑聲極之響亮，其後聽到多名男女以高分貝廣東話疊加交談嘻戲的聲音，聲浪此起彼落，猶如在一個私人派對，雖然難以分辨出任何完整的對話內容，整段錄音沒有一刻是寧靜。

