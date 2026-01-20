港女$1280重慶跟團慘被「賣豬仔」迫購物 簽收據竟是自願「賣身契」 踢爆合約魔鬼細節｜Juicy叮

有港女在社交平台發文，大呻參加重慶「定制團」的慘痛經歷，樓主原以為執到寶，能以千多元享受五天四夜的深度遊，豈料竟是一場噩夢的開始，她大呻簽名以為是收據，結果竟是「賣身契」被強迫購物。

港女$1280重慶跟團慘被「賣豬仔」迫購物 簽收據竟是自願「賣身契」 踢爆合約魔鬼細節↓↓↓↓

有女網民在「中伏旅遊報料區」FB專頁發帖表示，看到一個「定制遊」的Facebook廣告，聲稱提供「重慶五天四晚深度游」，包辦專車接送、入住精選景點酒店，暢遊仙女山、天生三橋等著名景點，收費僅約$1280，該廣告標榜「吃住行玩一站式服務」。

樓主被其吸引，從她上載的付款紀錄截圖可見，她向一間重慶旅行社支付了兩人合共人民幣2520元（約港幣$2842）的團費，以為兩個人的夢幻旅程即將展開。

$1280包吃住行玩

結果現實與期望落差極大，樓主在帖文中怒斥：「啱啱在12/1-15/1 去完重慶返黎香港，超級大中伏！」她表示，去到當地才驚覺「被賣豬仔比D平地平價購物團」，行程貨不對辦，不但住宿與「最少4星」的承諾完全不符，膳食環境更被形容為「好似人地工廠放飯既地方」，極其惡劣。

最讓她氣憤的是，不但被強迫在購物點「坐夠2個鐘先準走」，更被威脅若要離團便需「賠$2000」，她其後更發現，同團的內地團友團費僅為400元人民幣，令她大感不忿，直指旅行社欺騙港人。

女事主：簽名以為係收據

樓主在回應網民時表示，自己是在懵然不知的情況下簽署了「合約」：「我以為俾咗錢簽收嘅收據」，沒想到回家後才發現是一份旅遊合同。

根據樓主上載的合約照片，這份名為「渝城美景」的行程單，表面上列出了每日的觀光行程，但去到第四天，行程卻寫明會到訪免稅店等購物點。

而另一頁的「旅遊合同補充協議」更清楚列明，在第四天將安排兩個「不低於120分鐘」即不少於4小時的購物活動，合約連購買項目都一一列出包括「翡翠、絲綢、棉花、四件套」。 合約中更有一段聲明，表示遊客已「自願」同意前往購物場所，「旅行社並無強迫」。

網民：到底係貪平定無知？

帖文引發熱烈迴響，不少網民認為樓主「貪平」，直言：「一分錢一分貨」、「先果$1250除返開5日，每日先果$250，又食又車費又人工，你想有幾好？諗都諗到啦」。

不過，樓主反駁指自己並非貪小便宜：「重點唔係幾多錢呀？我淨係見間間都係差唔多㗎，我就信咗啊。」她又解釋是因為看到網上很多類似價錢的「定制團」廣告，以為是市價，才會誤墮陷阱。

帖文亦釣出大量有類似經歷的苦主，有網民分享在成都、貴州的經歷，直言情況與樓主「完全倒模」，同樣是被中介「賣豬仔」到平價購物團。有網民更表示，曾被旅行社以高原反應為由，推銷索價220元的「登山保」，但事後查證發現保費只需30元。樓主也回應指自己遇過類似情況，同行香港人被索價200元保險費，經她理論後才減至80元。

網民教路向內地部門投訴

不少網民建議樓主向內地相關部門投訴，有網民教路：「直接打內地消費者投訴電話12315舉報間旅行社，唔使客氣」，也有人建議使用全國旅遊監管服務平台「12301」。一些熱心網民更詳細教學，指可以「搜索全國旅遊監管局，提交資料」，並提醒樓主「切記！！要提及自己係香港居民身份！」，據稱不出三日便會有專人聯絡。

不少網民又建議，與其在Facebook這些缺乏監管的平台冒險，不如光顧大型旅遊平台，或直接光顧香港有牌照的旅行社，至少更有保障。