天水圍屋苑保安升級變「人肉CCTV」 心口掛Cam惹熱議 大律師拆解私隱陷阱｜Juicy叮

本港第二大居屋屋苑天水圍天頌苑，今日（20日）瘋傳管業處發出通告，宣布保安團隊將配備「視頻紀錄儀（或稱隨身攝錄機）」新裝備，掀起網民熱議。

《星島頭條》已就事件向有關管業公司及私隱專員公署查詢，大律師指此措施罕見，促請管理公司執行前先諮詢居民，由於涉及個人私隱，須公開相應的保障私隱政策。

天水圍屋苑保安升級變「人肉CCTV」 心口掛Cam惹熱議 大律師拆解私隱陷阱↓↓↓↓

有網民今早（20日）在「全港保安招聘站security recruit」FB專頁上載相片，顯示天水圍天頌苑管業處向居民貼出通告，該通告於2026年1月15日發出，標題為「有關：保安人員關開始使用新裝備（音視頻記錄儀）」。通告內容指：「為提升本苑的保安質素，保安人員將獲配新儀器（音視頻記錄儀）」，並強調「此儀器可以同時錄影及收音，以記錄現場情況。」

管業處通告：須先得業戶同意方可攝錄

從通告附上的相片可見，該新裝備是一個黑色、狀似小型攝錄機的方形裝置，夾在保安員制服的左胸口袋上。

通告特別提到一項關鍵使用條款：「若保安人員使用該儀器跟進個案，必先獲得業戶同意後方能運作，以保障雙方權益」，似乎是為了釋除住戶對私隱的疑慮。

網民反應兩極：「保障自己」VS「多餘」

帖文引發熱議，網民對此「升級」反應兩極，有支持者認為這是保護前線保安的必要措施，直言「周街傻人，驚左d白卡？同保障自己」，有人表示見怪不怪：「我聽聞有一啲豪宅盤或者港鐵盤保安係要帶住一個小型錄影機！」有人則慨嘆保安工作不易為。

不過，部分網民對此措施提出質疑，有人認為所謂「先經同意」的條款根本不切實際：「多餘，有人會同意被錄影嗎？」有網民亦語帶諷刺地表示：「唔好信啦，要用就壞機，無用影實你」，擔心儀器會被選擇性使用。

有網民實際地擔心這是否意味著「又加管理費啦」。新裝備的外型亦引發大量聯想，不少網民戲稱保安員「當自己是警察？」，甚至有人笑問是否「變咗美國警察？」。創意無限的網民更將其比喻為「人肉CCTV」，有人天馬行空地提議：「應該升級AI眼鏡，除了錄音錄影，住戶人臉偵測，可疑人仕惡意分析」，甚至幻想儀器「好似（電影）《睹俠》侯賽因部機可以分析條友，幾多成係好人，幾多成係壞人，哈哈哈」。

大律師：管業處須公開私隱處理政策

大律師陸偉雄回覆《星島頭條》表示，有關屋苑保安配備隨身攝錄機，非常少見，措施需要滿足多個條件才符合私隱條例，除被拍攝者須「被獲通知」，屋苑管業處亦須制定及公開其儲存及處理有關資料的政策，「好似咩嘢人有權取閱有關資料？咩時間銷毀？保存期幾耐？會唔做定期檢討？呢啲都要公開，才算符合私隱條例。」

陸偉雄又指出，作為屋苑管理公司，其工作性質與警方調查執法不同，何以須要如警員般引入隨身攝錄裝備，須要有足夠理由說服居民，由於事涉個人私隱，必須向居民交代清楚「有咩驅使佢哋要用呢啲新措施」，「係咪有咩嘢發生？用一般保安措施已經唔足夠？」他認為實行前亦應先充分諮詢居民。

資料顯示，位於天水圍的天頌苑，共有15幢樓宇，6080個單位，為全港第二大居屋屋苑。



