公屋「查天花」通告嚇壞街坊 事主疑新型詐騙 真相竟是...｜Juicy叮

有住在慈雲山的公屋居民在社交平台發文求救，表示收到一張聲稱要入屋檢查天花的「空置單位翻新工程」通告，擔心是「新型詐騙手法」，引發網上熱議，不少熱心街坊紛紛獻計，最終樓主親身查證，揭開事件真相。

公屋「查天花」通告嚇壞街坊 事主疑新型詐騙 真相竟是...↓↓↓↓

詐騙手法層出不窮，市民防騙意識大大提高，有慈雲山公屋居民在「慈雲山資訊交流」Facebook專頁發相發文詢問：「想問吓各位山友，如果樓下退返間屋俾房署裝修，係唔係會收到呢張通告？定係新型詐騙手法，呃你開門俾佢哋入去？」

事主：呃你開門俾佢哋入去？

從事主上載的相片可見，該通告由一間名為「ＸＸ發展有限公司」發出，內容指事主樓上的單位將進行為期約一個月的翻新工程，期間會產生沙塵及噪音。

通告的關鍵在於：「鑑於相關空置單位翻新工程位於貴單位上層，本司檢查人員或需進入貴住戶單位內進行天花剝落及滲漏勘察檢查」，並留下了一位「張生」的聯絡電話，要求住戶在星期一至六的辦公時間內聯絡安排。

有公屋戶亦收相同通知：有少少怪

這張要求「入屋」的通告，瞬間觸動了事主和一眾網民的防騙神經，在留言區，有另一位網民亦上載了幾乎一模一樣的通告，表示「有收到相同嘅嘢」，但他同樣充滿戒心，直言：「除非有兩位以上保安陪同，或者我屋企有兩人以上...否則唔會俾佢入屋」，並質疑樓上住戶僅入住三、四年便遷走，情況「有少少怪」。

不少網民都提醒事主「小心d，年尾時候」，並提出各種查證方法，有人建議「首先我會打去房署核實有無依個工程」，然後再致電承辦商核實員工身份。

網民籲即向房署求證

大部分網民都認為最穩妥的做法是親身查詢，例如「最簡單落樓下問保安，再唔係去辦事處問就最穩陣」，其中，要求保安陪同的建議獲得最多人認同：「要入屋要保安上來陪同認人」，有網民則開玩笑稱：「你拿住把刀開門俾佢哋入嚟睇應該安全」，以幽默化解緊張氣氛。

不過，有街坊亦表示不排除通告可能是真的，有網民分享：「係真既，之前收到呢張野樓上就開始做還原工程，仲搞到漏水...我都係打呢張紙個電話叫佢搞返好。」另一位網民亦解釋：「放心啦 是真的，因為樓上打拆，你通常天花都會甩灰。」有網民起底該承辦商名稱後指出，「ＸＸ係房署承辦商黎」，通知會派給受影響最大的上下左右四個單位。

在一輪熱烈猜測後，事主其後更新帖文，交代了最終結果，他表示已「親身去了邨裏的房屋署辦事處詢問，他們說是真的。」令事件終於水落石出證實只是虛驚一場。

來源：慈雲山資訊交流＠facebook



