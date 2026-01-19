蓮塘免費SIM卡是著數定陷阱？網民激辯3大伏位 警告：免費先係最貴！｜Juicy叮

有網民在蓮塘口岸發現有掛著大型電訊公司招牌的檔位，派免費流量卡，他發帖一句「又有蛤乸隨街跳喇」，並附上一張現場實拍相片，引發網民關注，不少人拆解當中伏位籲小心。

蓮塘免費SIM卡是著數定陷阱？網民激辯3大伏位 警告：免費都是最貴！↓↓↓↓

有網民近日在「深圳大陸吃喝玩樂交流」FB專頁發帖表示：「「又有蛤乸隨街跳喇！」樓主拍下現場情況，從樓主上載的相片可見，一間掛著某大型電訊商「官方服務站」大型燈箱的店舖門外，豎立了一個白底黑字的告示牌，上面用手寫字體寫著「免費領取」、「先領先得哦」，更表明只要「憑回鄉證限時領取壹個月流量卡」。相中可見店內裝潢，天花板掛有紅、金、藍色的聖誕裝飾球，佈置相當特別。

真唔真？網民曾查詢電訊商回覆「冇免費」

帖文一出，不少網民分享親身經歷，有網民表示這類優惠「通關後已經有啦」，在深圳許多有關電訊商的門市都有提供，只是沒有公開宣傳，有人又分享「一個人最多試過比5張，用完張卡半年後可以再開」。有網民亦稱，在內地補領SIM卡時，「都免費送咗3張俾我，啟動之後可以用1個月」，並轉贈給同事旅遊時使用，看似相當實惠。

不過，有網民就留言指，在其他分店查詢時，職員卻表示「冇免費一個月比（畀）！」雖然看似有著數，但大部分網民都抱持懷疑態度，紛紛留言提醒「免費的都是最貴的東西」，並總結出多項潛在「伏位」。

最多人擔心的是個人資料洩露風險，不少網民警告，此舉是為了「拎你D個人資料，，第日先慢慢KK你」，直言是「呃你個人資料同回鄉卡資料」。有網民勸告：「咪貪少少就出賣自己資料出來比人啦！」認為為了短期的免費上網而交出回鄉證等重要證件，得不償失。

部分網民則擔心後續可能出現隱藏收費，有網民指出，這只是「推销手法，因為第二個月先開始扣月費」，有人則提醒「到期記得取消，唔係會收費」，擔心會被自動續約，甚至有網民分享經驗指「大陸係可以負數之後係搵返你（ 追數）」，手續相當麻煩。

係咪「官方」？網民教你分真假

網民們又指，即使成功領取，實用性亦備受質疑：「國內啲卡上唔到whatsapp、Facebook...etc，有同冇卡冇分別。」除非額外使用VPN，否則這類內地數據卡無法連接港人常用的社交平台及海外網站，有網民形容：「235[GB]牆內有咩用」，指對於需要用Facebook、WhatsApp或Google的本港用戶來說，作用不大。

有眼利的網民亦質疑，相中的店舖可能並非真正的「官方服務站」。有網民懷疑，相中店並非某電訊商「營業廳...分銷商扮到正式營業廳咁」，有人補充，這些分銷店「所謂的職員仲掛住一條像真度『ＸＸＸ』的頸繩」，令人難以分辨，有熟悉情況的網民就提供了分辨貼士：「正式直接營業廳門口會掛上『溝通100』標誌」，呼籲其他北上網民多加留意。