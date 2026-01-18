靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮

一名準備乘搭港鐵的女乘客，昨日（17日）在車站附近被一位靚女姐姐截停，強行送上一張都會票。女乘客持票入閘後有驚喜，在網上發文表示「冇諗過可以咁樣俾人」；精明的網民則看出背後動機。詳情見下圖及下文：

靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人逐張睇↓↓↓↓

樓主：塞咗張港鐵都會票俾我

樓主昨日（17日）在社交平台Threads上載相片及短片發帖，指「啱啱行緊去地鐵站，有個靚女姐姐突然截低我問我係唔係要去搭地鐵？🤨我話係佢就塞咗張港鐵都會票俾我😆」。

樓主續稱「我真係用咗發現仲有一程未搭，睇嚟係今日（17日）到期，我之前都冇諗過可以咁樣俾人，多謝你呀🥺香港人真係好好」。

網民：靚女姐姐放咗大假

港鐵都會票於67個指定市區車站適用，40日內搭40程，售價460元。針對樓主遇上的情況，有精明網民分析靚女姐姐的舉動，指「40日40程，如果攞嚟返放工，好少會剩餘單數一程，而去到最後一日都未用到。😁睇嚟呢位善心人士計錯數，放咗大假😁」。

網民：我都試過咁樣送俾人

不少回應的網民也自爆曾做過類似的「傳承」：「我都試過咁樣送俾人搭車」；有人在外地旅行時，還曾將未用完的一日票「截停買飛的人送俾佢」。

也有網民分享在連鎖咖啡店遇到買一送一時，會「現埸大聲問，有冇人想飲coffee（咖啡）」，並認為這種分享能讓「自己開心，收到的人也高興✌️✌️✌️」。

另有人表示「我都有試過最後一日用半價coupon（優惠券）食飯，用唔晒啲coupon，送咗俾隔離枱，佢哋超開心，慳返幾百蚊，開心未必因為個價值，係感覺好幸運😜」。

網民無奈 送都無人要

然而，人與人之間始終有戒心，加上騙徒手法層出不窮，不少網民坦言，自己也曾想過將用剩的車票或優惠券轉贈他人，但都遇到困難：

•我成日用唔晒都好想咁樣塞俾人，但驚人哋以為我有咩不軌企圖；

•諗起當年食完放題埋單送優惠券，出門口送俾等緊位嘅人，無人敢要；

•之前用剩咗幾程想俾人，個呀叔當我問佢拎錢咁😑，後尾個後生仔就識嘢啦；

•我都諗過用剩時地鐵站俾人。但我都係驚人哋以為我想呃人，所以最終都係由佢嘥咗佢算；

•我都試過閘口俾人用，但問咗幾個人佢哋都驚我呃佢，唔要！跟著我將張都會票俾返港鐵！只係到期唔想浪費；

•我之前都試過俾人，第一個後生仔好戒備覺得我係呃佢，第二個係一pair（對）情侶，接受咗我將剩返一次嘅都會票。

網民：港人唔習慣接受陌生人饋贈

有細心的網民分析這現象，認為「香港人唔習慣接受陌生人嘅饋贈，從小教育要保護自己嘅結果，免受拐騙嘅同時失去咗人情味」。

不過，仍是有人正面地表示，自己曾收過贈票，並「keep（保持）張飛keep到而家，就係為咗記住香港其實好多好人好事💖」。

資料來源：da_gee_＠Threads

相關閱讀：

北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？

港鐵旺角站連體嬰式衝閘 婦人緊貼兩小童過閘機疑似逃票 網民估計有特別原因

揹名牌袋女八達通硬插票槽「攝爛」港鐵閘機 賠償點計？港鐵咁回應