沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮

沙田一名夜歸女日前在街頭慘遇露體狂，驚魂甫定後心念一轉，在「我無嘢驚，唔怕！」的信念下大膽轉身窮追，結果以手機拍下大隻露械男一狼狽反應。不過有網民緊張提醒，「一個女仔夜媽媽要小心啲」、「追上去其實有啲危險」。詳情見下圖及下文：

沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應逐張睇↓↓↓↓

樓主：心情似坐緊過山車

樓主本月16日在社交平台Threads以「露體狂」為題上載短片發帖，講述慘遇變態男後難以用筆墨形容的心情，和窮追的心路歷程。

樓主先警世地提醒「住沙田區嘅朋友！要小心！有變態佬出沒！」，並形容自己的心情——「我而家嘅心情就好似坐緊過山車，好難以用筆墨形容」。

樓主接著講述事件的來龍去脈：「事緣我如常搭嗰架小巴返屋企，平時都有一兩個人一齊過馬路。過完馬路我見有個男人行咗喺我前面，見佢個感覺好似搵緊路咁，跟住見佢落咗去隧道，然後又行返去我前面」。

樓主：睇佢個樣同裝束正常

樓主續稱「我以為佢搵緊路點行啦。睇佢個樣同裝束正常，身形操過肌咁款，就無再為意，咪繼續剪片」。

說到戲肉「點知！當我行到轉彎位嗰刻，佢老Ｘ呀！佢企咗喺牆邊，打大赤肋露咗條Ｘ出嚟。我當堂嚇到走夾唔抖，即刻係佢隔離跑走：Ｘ！係咪黐Ｘ線㗎！」。

樓主：幾十歲人我有咩未見過

但樓主接著心念一轉，表示「當我跑咗幾步之際，我心諗我都幾十歲人我有咩未見過！我無嘢驚，唔怕！於是即刻跑返轉頭，諗住影佢大頭，點知條變態佬已經走到母雷公咁遠，跑到去街尾位置。好可惜幫唔到佢出名！」。

樓主最後告誡「真係唔好睇個人四四正正，原來都可以做出咁癲嘅行為！一個女仔夜媽媽返屋企真係要每分每秒保持警惕，變態佬無樣睇！」。

樓主：似喺瀝源方向行過嚟

樓主在回應欄補充，事發於「大概（凌晨）2點尾時間」、「佢行路都虧虧地咁款」、「都唔知佢係咪做完Gym（健身）嚟，佢好似喺瀝源嗰個方向行過嚟」。

上載的短片由樓主邊追邊拍，「露體狂」當時「向緊瀝源方向跑」，樓主沿馬路邊窮追，終在街尾見到「露體狂」正在狼狽地拔足狂奔，並在一路牌旁沿路左轉。此時，樓主已跑得氣喘連連。

有回應的網民指「條友逃走嘅跑姿咁似進擊的巨人嗰啲巨人🤣」，亦有人指「背影身型睇落唔似操過肌」。

網民力勸報警

不少網民都力勸樓主報警，有留言指「報警，有cam（鏡頭）好易捉」、「你要去備案！警方有機會搵附近cctv（閉路電視）捉條友」，另一網民則稱「你照報警，通常幾日內拉到人，太多實例」。

事件也勾起其他人的恐怖回憶，有網民爆料「沙田一路都有露體狂， 以前喺新城市廣場，大概係而家松本清附近對住嘅大玻璃，我曾經見過有兩團肉色嘅嘢貼住玻璃，心諗係咪有貓仔啦仲走過去望，望真啲原來係pat pat嚟㗎！ 跟住我就喺條路一路跑一路嗌有變態佬露體狂，有個保安好快就追咗出去可惜追唔到個變態佬😢，以前啲保安好盡責真係出盡力跑⋯ 總之，夜歸都係要小心啲了」。

網民：追上去其實有啲危險

同時，不少人關心樓主的安全，提醒她「好彩條友走咗咋，點知呢啲變態佬會做啲咩，你一個女仔夜媽媽要小心啲」、「就咁睇片條街都ok靜 追上去其實有啲危險」、「好危險啊，下次唔好啦」、「最怕佢引你追而有其他人埋伏」。

樓主則現身回應，稱「其實都真係呀，條街好少人，我追嗰刻都有啲淆，唔知佢仲係咪匿埋咗嗰條柱旁邊」。

也有人提供自保建議，稱自己會「如果行些好靜的位，或者夜晚條街無人，我會手持縮骨遮，當武器傍身」。

資料來源：togit.leather＠Threads

相關閱讀：

Youtuber銅鑼灣鬧市非禮女子拖行10米 色膽包天犯案片瘋傳：「做我女朋友，我好鍾意你！」警拘42歲男涉非禮

佐敦大叔撞少女「手部動作」掀非禮爭議 網民反應兩極：無心之失定明抽水？

港女搭巴士疑遭怪手胸襲 網民同情自爆曾遭非禮：被拍pat pat摸手臂