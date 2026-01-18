兩漢大角咀街頭互毆 扭打似情侶深情擁抱 一「纏綿動作」嚇窒網民｜Juicy叮

兩名男子早前在大角咀街頭發生肢體衝突，扭打期間由於動作越來越「親密」，由動武變跳舞，又像情侶般深情相擁，一「纏綿動作」更加嚇窒網民。詳情見下圖及下文：

兩漢大角咀街頭互毆 扭打似情侶深情擁抱 一「纏綿動作」嚇窒網民逐張睇↓↓↓↓

網民：暴力探戈

樓主前日（16日）在社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」以「奧運MMA，似邊齣電影？？」為題，上載打鬥短片發帖。

現場為大角咀富多來商場對開路旁，短片開始時兩人已打得激列，隨身袋散落地上。拳來拳往間，靠欄桿的深色上衣男子疑打至鞋飛帽甩。拉扯、角力期間，兩人的動作越見纏綿，更一度十指緊扣像在跳探戈（Tango），場面像極充滿張力的雙人舞。

對於兩人的決戰街頭，網民被十指緊扣的纏綿感嚇窒外，還有人覺得情況帶喜劇感，笑言「似跳舞多過打交」，亦有人形容「人哋跳緊華爾滋呀」、「查查舞」甚至是「暴力探戈」、「纏綿遊戲」。

網民：男親男愛好浪漫

在越看越「甜蜜」下，更多網民將焦點放在兩人過於「親密」的互動上，笑稱這根本是「男親男愛」、「打情罵俏」、「好浪漫」。不過，也有「唔夠喉」的網民批評影片「無頭無尾」，並無交代事件的來龍去脈。

還是有網民認真地回應樓主「奧運MMA，似邊齣電影？？」的提問，指因應這場格鬥，聯想起《逃學威龍》、《春光乍洩》、《斷背山》、《葉問》、《殺破狼》、《談談情跳跳舞》、《導火線》等。

資料來源：Soso Chan ＠facebook車cam L（香港群組）

