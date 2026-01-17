港鐵職員合力抬男乘客出車廂 網民：陰公囉，點解要咁拖？ 目擊者還原真相：唔使擔心｜Juicy叮

一段港鐵職員合力把一名鴨舌帽乘客抬出車廂的短片近日在網上瘋傳，不少網民不知就裏，驚呼「陰公囉！」、「點解要咁拖？」。不過，有目擊者還原事件真相，安心地指「唔使擔心」。詳情見下圖及下文：

港鐵職員合力抬男乘客出車廂 網民：陰公囉，點解要咁拖？逐張睇↓↓↓↓

樓主：輪椅都冇張

樓主前日（15日）晚上約8時半在社交平台Threads上載短片發帖，留言「講到明有人暈咗，輪椅都冇張😅」。

短片見到列車關門前，兩名港鐵男職員夾手夾腳揪著鴨舌帽男的褲頭，連抬帶拖的帶離車廂後，之後再小心翼翼地放在地上並作安撫，期間一名女職員從旁協助，並跪在月台上察看男子情況；及後，另一名港鐵男職員到場增援。片中見到，男事主似乎不太清醒。

網民：咁拖佢走都得㗎咩

根據短片，現場為港鐵屯馬綫錦上路站，涉事的列車為一列開往烏溪沙方向的列車。

由於場面令人不安，不少網民不知事情始末，單看「拖佢出去」的畫面後驚呼「奇觀」、「陰公囉！」、「點解要咁拖？」、「咁拖佢走都得㗎咩」、「點解會咁樣拖人出去嘅？」，擔心「褲都磨Ｘ穿埋」。

並有網民驚訝「第一次見人咁救人法...」，有人更加提到「急救守則，有人暈低第一件事係Call白車同埋唔好移動傷者」。有冷靜的網民則提醒，「其實真係唔好為Ｘ而Ｘ，你又唔知嗰個乘客發生咩事，個個見到條片就做晒鍵盤戰士」。

目擊者：個阿伯成浸酒味

於是，有目擊者留言還原事件真相，指「我喺月台見到，個阿伯成浸酒味，應該唔係暈而係醉酒，我望咗陣佢就搭返車走，大家唔使擔心😂😂😂」。另有網民附和，表示「醒起之前去飲有個肥佬醉咗，幾個消防員朋友都係咁樣抬走佢😂😂😂」。

港鐵回覆 《星島頭條》查詢時亦表示，屯馬綫錦上路站職員前晚（15日）8時許應乘客求助，登車處理一名相信是醉酒的乘客。按乘客的狀況需要，車站派出數名職員協助他離開車廂，職員陪伴他在月台稍作休息後，該乘客表示不用協助，其後自行離開。

資料來源：ron.jj＠Threads

