旺角街頭奇景 摩打手10分鐘狂吸兩包煙 網民大爆怪漢5年前舊事｜Juicy叮

旺角出現摩打手食煙街頭奇景，一名四眼男子儼如人肉煙囪，被路人發現在10分鐘內狂吸兩包煙，在垃圾桶旁如表演般不斷吞雲吐霧。而這名四眼男似乎是區內「名人」，有知情的網民大爆其5年前的舊事。詳情見下圖及下文：

旺角街頭奇景 摩打手10分鐘狂吸兩包煙逐張睇↓↓↓↓

樓主：10分鐘chur咗2包

樓主本月13日在社交平台Threads上載短片發帖，留言「請教吓各路師兄佢練緊啲咩？我睇咗10分鐘佢chur（緊迫）咗2包，真係增廣見聞，果然術業有專攻Extreme Sport（極限運動）」。

片中見到一名四眼男在旺角街頭一垃圾桶旁，埋首地以驚人速度連續吸食香煙，動作下下有力。

網民：以為播緊2倍速

這段被形容為「極限運動」般的吸煙短片，引來網民高度關注，不少人從「健身」角度進行調侃，戲稱是「lung day（練肺日）」，目的是「練習緊肺活量」、「幫個肺做強度訓練」和進行「去氧運動」。

四眼男的摩打手也令網民讚嘆，有人坦言「唔睇側邊行人，以為播緊2倍速」。有網民笑稱「只要食得快，尼古丁就跟唔上我」、「佢破緊健力士世界紀錄大全」、「表演緊，大家有冇打賞佢？」、「單純想污染附近空氣…」。亦有人認為這正反映了「香港人係咁㗎啦，講求速度」、「佢趕時間啊」、「一分鐘煙break（小息）」。

網民：10分鐘燒兩包煙幾富貴

部分網民從心理層面猜測，指四眼男可能是因為「過度悲傷」或「壓力很大咁」；也有可能是「另類炫富🙏🏽」、「佢真係有食到入肺咩⋯⋯10分鐘燒兩包成煙都幾富貴」。有網民也估計對方正在「打煙炮（只把煙吸到口中不吸入肺，再立刻噴出）」，形容是「到喉唔到肺」。

網民：鬥快有癌

有人則正經地擔憂其健康，直言這是「2倍速慢性自殺」和「報復性燒肺」、「爆肺攻略」、「鬥快有癌」，同時預言「趕住投胎」、「肺癌由一天做成，個肺應該黑色🤐」。

另有網民爆料，指四眼男似乎是區內「名人」，留言稱「俾另一半睇，佢竟然話以前成日見呢個人咁食煙😱😱（佢已經離港快5年都冇返過去）仲話我少行街」。

還有目擊者留言，稱「我有見到，佢仲係吸得半枝就唔要，俾個阿伯係咁執佢啲二手煙食，造福弱勢人群」。

資料來源：ka1.o8＠Threads

