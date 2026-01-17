帶男童入九龍塘商場殘廁做數 背囊友霸足1個鐘傳出對話聲 網民狂嘲：土地問題｜Juicy叮

香港實在寸金尺土，土地問題嚴重，如今公廁都可當補習室。一名背囊友早前被發現帶同一名男童，懷疑霸佔九龍塘商場一傷殘廁廁格溫習數學。兩人佔用時間被指長達1小時，期間因為傳出對話聲而露餡。詳情見下圖及下文：

帶男童入九龍塘商場殘廁做數 背囊友霸足1個鐘傳出對話聲逐張睇↓↓↓↓

樓主：過咗一個鐘返嚟仲教

樓主本月14日在社交平台Threads上載兩段短片發帖，留言「不如唔好喺廁所做數😭🙏 ，一個鐘之前去廁所已經教緊，過咗一個鐘返嚟仲教🥰」。

第一段短片從殘廁廁格外拍攝，當中見到樓主正步往廁格外，期間錄到內裏涉及數學教學的普通話對答：

男童：44。

男子：對呀44呀，然後加0.5加0.5等於？

男童看似不懂回答，男子轉問：44加1等於幾？

男童：45。

第二段短片見到「落堂」情況，直擊背囊友帶同男童離開廁所，走向商場的商店。根據現場環境，估計現場是九龍塘一大型商場。

網民：計埋啲屎忽數

不少網民對這種在惡劣環境下仍能專心「做數」的行為感到驚訝，指「咁好學得唔得㗎」。有網民留言笑稱「可能喺殘廁做數有靈感啲」、「啲功課會唔會有味道😂」、「何意味」。樓主本人亦幽默回應指，功課大概是「屎味🥰」的。

部分留言充滿黑色幽默，有網民戲稱這是「真•讀💩片」，更有人笑問這種行為是否在「計埋啲屎忽數😂」。

除了揶揄，亦有網民從現實角度分析，認為這反映了香港嚴峻的「土地問題」，導致有人需要另闢蹊徑尋找教學空間。不過，更多人對長時間佔用公共設施的行為表示不滿，直言「真係救命」，並替廁格內的人擔心，會「坐到腳痺」。

資料來源：amos_souppp＠Threads

