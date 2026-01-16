中環行人天橋野鴿密質質 逾百隻誇張霸轉角位阻路 網民起雞皮：恐怖、太多了｜Juicy叮

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：15:48 2026-01-16 HKT
發佈時間：15:48 2026-01-16 HKT

中環一條行人天橋上驚現密質質的「鴿海」，為數至少逾百隻的野鴿，誇張地、密集地霸著天橋樓梯轉角位，場面壯觀，但實情是雀鳥阻路之餘也恐怖得讓網民起雞皮，驚呼「有點太多了」。詳情見下圖及下文：

中環行人天橋野鴿密質質 逾百隻誇張霸轉角位阻路逐張睇↓↓↓↓

樓主：好驚中雀屎

樓主日前在社交平台Threads上載相片及短片，標示現場為中環街市發帖，指「每次經過呢個位都好驚中雀屎🥶」，並在回應欄補充「樓下樹底都係重災區」。

現場為連接中環街市的行人天橋，諷刺的是「鴿海」旁正掛有嚴禁非法餵飼野鴿的橫額。從樓主上載的相片見到，兩名似乎被「鴿海」阻路的女子，正拿出手機拍攝盛況。

睇相起晒雞皮

面對此情此景，有網民上載相片和應，指附近一帶「長年係咁」。帖文的回應欄更充斥著網民的震驚與不安——「嘩，咁恐怖」、「好核突😖」、「我睇多眼都唔敢」、「點解可以咁恐怖嘅黐線」。有人坦言「睇到張相一半已經起晒雞皮」、「見到頭皮發麻😬」。

帖文還引來不少過來人留言，有共鳴地指「我都好驚呢個位」、「呢個位係超恐怖，我係唔敢行呢條樓梯」，更有人斷言「俾幾多錢我都唔會行呢度」。

網民：喺橋裏面中過雀屎

不少網民還分享了被鴿糞擊中的慘事，表示「放lunch（午飯）喺紅綠燈等過馬路中過，仲要勁大篤」、「喺橋裏面中過雀屎」、「呢個位中過，依家每次經過條橋都仲驚緊🤡」，導致現在路過時都必須「左閃右避」，心理陰影面積巨大。

更有人留意到野鴿對交通構成危險，指「啲雀會飛落馬路，嗰日先見到有架的士撞死咗隻白鴿」。

網民：一定有人餵

網民普遍將問題歸咎於非法餵食行為，實牙實齒地稱「肯定有人餵」、「似係有人啱啱餵完」、「一定有人餵，唔係唔會咁多白鴿」。

有熟悉該區的網民補充，問題不僅限於天橋，「啲雀企晒喺中環街市啲窗個邊」，甚至「就算依家走入去中環街市都要跑住入，因為上面好多白鴿隨時💩」。

網民：中環啲鴿肥到變雞

除了衛生問題，中環的「肥鴿現象」也引來網民嘲笑，有人上載照片指「中環啲鴿長期肥Ｘ到成個波咁，就嚟變咗雞」、「不得不正視，佢哋已經大到成隻雞咁，完全唔怕人，仲成日低飛從人前飛過（放肆到唔夠6呎高！），揚手仲兇返你，好多區都係咁🥶🥶」。

有網民甚至上載相片，感嘆「上次路過中環街市見到啲雀仔肥到成粒波咁即刻影低咗，估唔到咁多人餵，好誇張」。

《野生動物保護條例》修例已於2024年8月1日生效，把禁止餵飼野生動物的規定擴展至涵蓋野鴿、提高非法餵飼的最高刑罰至10萬元及監禁1年、引入5,000元定額罰款，及擴大執法人員的人選類別等。

