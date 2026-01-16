放褸袋一齊洗 9張20元紙幣染紅 港女唔敢用驚青問點算 網民一方法勇救180大元｜Juicy叮

不少人都有過將衣物與雜物一同放入洗衣機而「出事」的經驗，今次的「受害者」是一疊共180元的20元紙幣，全部被染紅變成紅底鈔票。精明的網民提出一可行方法，勇救這180大元。詳情見下圖及下文：

放褸袋一齊洗 9張20元紙幣染紅 港女唔敢用驚青問點算逐張睇↓↓↓↓

樓主：染到咁~點算呢

樓主今日（16日）在社交平台Threads以「甩晒色」為題上載相片發帖求助，驚青留言「放咗喺褸袋一齊洗，染到咁～點算呢！唔敢用添！攞去銀行唱咗去～唔知收唔收呢……有冇脆（Threads）友教下我點做好🙇‍♀️」。

相中共有9張來自不同發鈔銀行的20元紙幣，均由原來的藍色主調被染紅成為紅底鈔。其中一張最紅的，驟眼看去幾乎認不出是廿蚊紙。

網民：直接到銀行更換

最多網民建議的方法是直接到銀行更換。有網友指出：「拎返去嗰間發鈔銀行應該一定收」，並表示銀行「通常都會俾新嘅你」。

除了到銀行更換，亦有網民把「民間智慧」發揮至極，有人建議「可以試下入鈔機」，有人甚至見農曆年將至，笑言把這批紅噹噹吉利的紅底廿蚊「封利是，利利是是」一番。

資料來源：i_am_donna＠Threads

鈔票損毀點算好 金管局咁講↓↓↓↓

之前也有網民大呻，指廿蚊紙爛咗少少食肆都拒收。就遇上鈔票被塗污或損毀情況，金管局教落市民應該咁做↓↓↓↓

在金管局facbook，局方曾以「爛銀紙都係錢？」為題發帖，指出「如果銀紙崩咗角、污漕咗，有輕微破損係可以繼續用，但最好拎返發鈔銀行，當銀行驗證咗係真鈔、損毀面積冇超過四分一、防偽特徵完整，一般都會換返錢畀市民嘅」。而在金管局網站的「常見問題——紙幣和硬幣」部分，官方就這問題作解釋——「被塗污或破損的鈔票能否被銀行接受及兌回鈔票原值？」，指：

「一般而言，紙幣上如有塗污或損毀情況，可能會出現其他市民或商戶不願接納的情況，所以鈔票持有人應盡量保持鈔票完好，以保障自身利益。

如遇到塗污或損毀情況，市民可向有關發鈔銀行要求兌換。發鈔銀行會根據既定的準則來驗證真鈔，例如塗污或損毀程度、防偽特徵是否完整，決定可否兌回原值，由於每張鈔票的塗污或損毀情況會有不同，銀行會個別考慮」。

金管局並在網頁的「紙幣冷知識」欄目下，設生動的情景題解畫：

阿四：小森，頭先食飯每人夾88蚊，你仲未畀返我！

小森：你睇下啦，我銀包得返一張「紅衫魚」，上面仲崩咗一個角，唔畀得你。

阿四：銀紙爛咗都係錢，點解唔畀得我？

小森：你有所不知，損壞咗嘅紙幣係有可能唔被接受做法定貨幣㗎。

阿四：如果唔覺意收到張霉霉爛爛嘅銀紙，咁點算好？

小森：崩咗角、污漕咗嘅銀紙仍然用得㗎，但如果你覺得唔順眼，最好都係拎返發鈔銀行回收。一般嚟講，銀行會驗證張銀紙係咪真鈔、損毀面積有冇超過1/4、防偽特徵係咪完整，無以上問題就可以兌返錢。

