刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費 網民眼火爆：免埋車資啦｜Juicy叮

更新時間：11:06 2026-01-16 HKT
發佈時間：11:06 2026-01-16 HKT

一名由機場往粉嶺皇后山邨的刁鑽乘客，早前電召的士時，不但要求「公司價」折扣，更大膽自定3項免收費，苛刻的做法惹來網民不滿，調侃「免埋車資啦不如」。詳情見下圖及下文：

刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費逐張睇↓↓↓↓

乘客備註：免收所有隧道費用

樓主早前在社交平台facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」以「免埋車資啦不如」為題上載相片發帖，相中見到的士訂單截圖，當中顯示目的路程為機場一號停車場往皇后山邨皇盛樓。

訂單列明一系列折扣選項，除了表明要 「公司價」折扣外，備註還要求 「免行李費」、「免機場停車場」、「備註：免收所有隧道費用」，並且「要收據」。

網民：衰過乞兒、又食又拎

回應的大部分的士司機行家及網民，均鬧爆該名刁鑽乘客，有人直斥指種行為「衰過乞兒」、「正宗大種乞兒」。

有人估計，乘客在享受折扣的同時索取收據，是為了意圖向公司報銷全額車資，從中獲利，實行「又食又拎」——「除非客人Call車前在App説明折扣及收據，你情我願，否則落車前西客要求收據，一律按錶收費，呢啲機場返工西客，坐$190元車資，要求發出$300幾收據返公司Claim錢，又食又拎，每日坐佰幾蚊車，袋佰幾蚊」。

網民：如同免加一、茶芥

另有網民生動地形容做法如同飲茶時，要求食肆免加一、茶芥，兼送糖水和送果盤。

不過，針對隧道費，也有網民分析指，由機場前往皇后山可選擇行經「屯赤」隧道，本身就沒有隧道費，認為涉事乘客可能只是不熟悉路線才列出相關要求。

資料來源：Wilson Nsh＠facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」

