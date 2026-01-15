機場巴「擺喼大戰」！細喼塞爆底層惹公憤 網民激辯：公德心vs先到先得｜Juicy叮

有網民在社交平台發帖，就搭機場巴士擺放行李的問題，提出建議，樓主認為「細喼不應放最底層」，點燃網絡一場關於公德心與個人權利的激烈論戰。

有女網民在社交平台上載了一張機場巴士行李架的相片，並發帖表示「不喜勿插」，從樓主拍攝的相片可見，巴士下層行李架被多個小型行李箱即「細喼」佔滿，而中層和上層則相對空置。

她在相中加上文字怒轟：「其實啲人可唔可以有啲公德心！同少量智慧！」，並以紅底白字大字質問：「細喼係咪唔應該放最低呢」。

女事主行李箱重30KG：差啲升唔到上去

樓主在帖文中解釋，她的大行李箱重達30公斤，根本難以抬到行李架的第二或第三格，她憶述：「上次我30kg，我真係差啲升唔到上去。」她強調，當時後面還有老人家上車，他們同樣面對大件行李無法安放的困境：「咁人哋點樣將佢個大篋升上去第二格呢？」幸好當時有熱心乘客幫手，才免於狼狽。

網民撐樓主：細喼擺底層無公德心

樓主的帖文獲得大量網民認同，留言力撐的網民認為這絕對是公德心問題：「細喼擺底層係非常冇公德心嘅行為」，有網民指出，既然細喼能輕鬆放上飛機頭頂的行李櫃，那麼放在巴士行李架的上層也絕非難事，「將個細喼有理冇理放最低嗰層只係懶同Ｘ嘅表現。」

支持樓主的網民又擔心，這種自私行為的後果是，攜帶大件行李的長者或女士因不夠力氣，最終只能將行李箱堆滿輪椅位和走廊，造成更大混亂。有網民則分享，曾有巴士司機也看不過眼，在途中大聲呼籲：「細喼唔該搬返上中層同上層，好多大篋上緊車，唔好再霸住下層！」

不少網民亦上載自己遇到的情況以示「我明你心情」，有相片顯示，行李架下層被各種細喼、甚至書包佔據，導致手持大喼的乘客無位可放，更令人崩潰的是，不少行李箱被「打橫擺」，大大浪費了空間。

有網民分享照片並表示：「香港真係好多自私Ｘ，見住佢哋打橫擺...」，另一位則諷刺道：「打直放中細喼都算係好，打橫放先係可怕。真心唔明點解要咁樣放喼，係咪要貼放喼指引。」

網民呼籲大家展示「同理心和公德心」：「明明同一個行李架，每個人做多簡單嘅一步，就可以用得更有效率，但就係有班人話先到先得。」

有網民則霸氣回應：「我會郁佢，放佢上頂，再放我個大喼喺底/中層」、「見到咁情況通常一律直接出手處理」，有人坦言，指自己曾直接將別人的細喼搬上高層，並稱：「大家都係冇公德心啫，人哋唔會介意嘅！」實行「以其人之道還治其人之身」。

反對者批「道德綁架」：先到先得有錯？

不過，亦有其他網民持相反意見，認為樓主是「道德綁架」，帖文留言中，一句「你30kg關人X事？」獲得大量讚好，反對者認為，巴士服務的基本原則是「先到先得」，「你睇個『關人X事』留言讚好數最多就知道賤種多過正常人」，這批網民主張，既然大家支付相同車費，就有權將行李放在任何可用位置。

有網民又反駁指「細喼唔代表唔重」，而且不能假設所有拿細喼的都是健壯的年輕人，可能是長者或不夠力氣的乘客，「老弱婦孺，例如150cm ;40+kg，就算拎住個細喼要抬高都困難㗎。」

有網民又留言嘲諷樓主，認為她應對自己的行李負責：「都痴線，行李架梗係先到先得，你個喼50kg其實唔關人事」、「有錢去旅行，但連的士錢都比唔起就將就下喇」、「唔夠力搬，就唔好帶咁重啦」。

來源：zita_siumui＠Threads



