港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮

有港男在社交平台分享近日在越南旅行時的「不幸」經歷，他的「扣賬卡」（Debit Card）在當地被偷，未幾被人狂碌1325萬越南盾（約3931港元），但最終卻以1招「窮人防盜術」而分毫無損，事主公開銀行紀錄揭開謎底，掀起熱議，有網民幽默地表示：「咁叫好彩定唔好彩？」

港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？↓↓↓↓

所謂「扣賬卡」（Debit Card），功能上像一張能直接消費的提款卡，付款時會即時從銀行戶口扣賬。

賊人偷卡分兩次碌

這位網民在社交平台發帖，開頭就直言自己「on9係越南俾人偷咗張debit卡」，不過，從樓主上載的銀行截圖可見，當樓主為失去提款卡而苦惱時，賊人相信也相當苦惱，樓主在帖文中亦寫下預示賊人崩潰結局的引子：「之後個賊拎住張卡想開心地碌爆之際......」

銀行截圖顯示，該名賊人先是嘗試在手機店碌走13,250,000越南盾（約3931港元），其後更想在另一間越南酒店碌走港幣$4051.47元，但兩次交易均被銀行拒絕。

網民：賊人崩潰或心諗「咁醒已經鎖卡」？

有網民為事件配上對白：「賊人可能心諗：『莫非佢咁醒已經鎖咗卡？』」但事實的真相卻是，樓主的戶口結餘根本不足以支付，根據他分享的戶口截圖，其活期存款總結餘只有港幣$0.13元。

由於「扣賬卡」直接連結銀行戶口，消費時即時扣數，有多少餘額便用多少，在樓主戶口僅餘$0.13元下，賊人偷卡後即碌卡盜款失敗，換言之，樓主銀行戶口結餘只有$0.13，成為今次「防盜」成功的關鍵。

事件這個神反轉結局，讓樓主在帖文中語帶雙關地感嘆道：「佢就好Ｘsad點解帶去旅行嘅卡得$0.13，我就好Ｘsad點解我存款得$0.13。」

好彩定唔好彩？事主：我都想問

樓主的「貧窮」竟意外成為「防盜術」引來大批網民熱議，有網民留言問他：「咁叫好彩定唔好彩？」，樓主也只能無奈回覆：「我都想問。」

有網民亦貼圖分享在泰國有類似經歷，即變相因貧窮達到防盜效果：「我都試過！泰國俾人偷咗銀包...賊仔鍥而不捨碌咗幾次，可惜入面得一蚊」，該網民因扣賬卡被盜，險被賊人分兩次碌5千多元港幣，樓主見狀即幽默回應：「咁你有錢過我。」

有澳門網民亦貼出自己只剩0.13澳門元的戶口截圖，高呼「原來friend底」，樓主則以「我就窮」的貼圖回應，並笑稱要「加返個門字」，場面令人哭笑不得。

網民：另類旅遊防盜貼士

帖文亦引發網民創意大爆發，各種meme圖及搞笑留言湧現，有人貼出Will Smith的經典meme圖，上面寫著：「當有一個小偷闖進我家，在到處找錢或值錢的東西，我：我跟你一起找」，完美演繹了樓主的心聲。

一眾網民紛紛笑稱這是「貧窮防盜法」，「只要夠窮就無事」、「真正防盜 => 盜無可盜」，有網民精闢地總結：「賊仔嘅敵人唔係警察，而係窮Ｘ」，獲得大量認同。不少人更表示，這次事件證明了去旅行帶一張沒什麼錢的debit card是多麼安全，「下次出遠門係咪都應該帶返張得個位數餘額嘅debit card」，意外地為大家提供了另類旅遊防盜貼士。

「扣賬卡」（Debit Card）近年漸趨普及，它既能像提款卡一樣在自動櫃員機提款，也能像信用卡一樣在全球商戶憑卡消費。與信用卡最大的分別是，扣賬卡直接連結銀行戶口，消費時即時扣數，有多少餘額便用多少，有助使用者規劃個人理財及避免過度消費。不少扣賬卡更提供簽賬回贈及海外簽賬免手續費等優惠，成為許多人旅遊消費的新選擇。

來源：lyhenry＠Threads