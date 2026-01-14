「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮

香港寸金尺土，被喻為「港式世紀發明」的地台床，成為不少家庭的標配傢俱，有女網民近日在網上發帖，卻大呻地台床是「人生買過最後悔嘅嘢」，直指是「最垃圾嘅傢俬」，引發極大共鳴及爭議，有網民更精警總結：「地台床真係『睇落好用，用過想喊』嘅經典。」

該位女網民在帖文中開首即斬釘截鐵表示：「最垃圾嘅傢俬一定係地台床！人生買過最後悔嘅嘢...」，對這一因本港蝸居環境應運而生的「世紀發現」，與以嚴厲批評。

樓主在帖文中解釋，當初「諗得太天真覺得可以塞好多嘢」而購入手動揭蓋式的地台床，沒想到卻是惡夢的開始。她附上圖片，相中可見床褥被掀起一角，下方是需要手動逐塊抬起的木製地台門板。

女事主含淚控訴 網民：抬床褥如「泊車」

樓主「含淚控訴」地台床有四大「罪狀」，首先，她指出床褥「閑閑哋都幾十kg」，除非「火燒後欄」，否則根本不會想抬起床褥，導致完全忘記下面收藏了什麼。其次，正因整個過程太麻煩，即使有雜物也不會即時收納，令儲物功能形同虛設，更造成「極大心理壓力」。

有同樣經歷的網民亦有深切體會補充：「每次諗住打開個櫃咁勞師動眾，都係默默地生閂番埋。」有網民甚至形容每次要打開所有儲物格，都要將沉重的床褥多次移位，感覺「就好似攞住張床褥泊車」，苦不堪言。

事主閃到腰投降：不玩了

樓主在帖文再提到第三大「罪狀」是，地台床經不起搬屋考驗，重組後結構脆弱，「瞓喺度你會feel到有聲」。而最終令樓主忍無可忍的是，她在整理時「頭先閃親條腰」，最終決定「含淚警世」，並在帖文留言區表示：「經過今晚之後，我已經即刻轉會買番油壓床，不玩了」。

帖文引來極大迴響，大量網民表示深有共鳴，有人更精警總結：「地台床真係『睇落好用，用過想喊』嘅經典。」網民紛紛指出地台床的致命缺憾，就是「冇油壓臂」，因此遠遠不及油壓床實用：「油壓床好用勁多，唔使先拎走張床褥已經Win!!。」

網民激辯：問題在於「冇油壓」

支持者紛紛上載自家油壓床的相片，展示其方便之處。從相中可見，無論是訂製抑或現成購買的油壓床，都配備油壓臂，可以連同床褥一同輕鬆升起，下方是一個偌大的儲物空間。

有網民更留言分享安裝油壓床的經驗：「好多師傅都會係大陸廠到訂傢俬，都用少少力的起佢個油壓臂就會自己升起。」有網民追求極致方便，再建議選用「電動油壓床」，表示只需「㩒個制就升起完全無難度」，有網民謂其電動油壓床「用咗十年都無壞過」，徹底解決了手動地台床的痛點。

用家提油壓床有潛在風險

不過，有網民亦對油壓床提出安全疑慮，有留言上載標題為「油壓床險夾死印傭」的新聞截圖，並提醒「油壓床架有潛在風險，不宜獨自一人使用」。此外，油壓臂故障亦是潛在問題，有網民指「壞咗就重到抬唔起」，情況可能比手動更「地獄」。

除了油壓床，網民亦提供了其他收納方案，有人上載相片建議使用加高床架，床下空間用作擺放有滾輪的膠箱，這樣「吸塵拖地碌出泥好方便，清理仲方便過油壓床」。

地台床支持者：「for儲物，唔係取物」

不過，在眾多批評聲中，亦有不少網民挺身為地台床辯護，認為問題不在於設計，而在於使用者的期望與方法，有網民指出，地台床的本質就是一個「唔適合成日開嘅儲物空間」，主要用於存放換季衣物、行李箱、甚至聖誕樹等大型或非日常用品，基本上「一年先開一兩次」。

有地台床用家指出，地台床的空間是「for儲物，唔係取物」，只要擺放的是不常用、甚至「十年都唔會打開」的物件，它依然是個「好好用」的「小型雜物房」。

有網民認為在香港寸金尺土的環境下，地台床的巨大容量，比起租用迷你倉更為划算，直言「地台床慳過迷你倉」。有網民分享，只要將物品好好分類，其實拿取並非難事，有網民更坦言使用多時，自己「3間屋都用地台床，唔覺有咩問題」。

來源：yuenkkk＠Threads