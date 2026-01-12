窗外晾衣架風鈴式曬臘味 創新口味雞髀雞翼風味 網民雞咁眼睇真啲：100%臘雞翼｜Juicy叮
更新時間：18:00 2026-01-12 HKT
北風起，facebook群組「西環變幻時」近日流傳兩張在窗外晾衣架的風鈴式曬臘味相片，由於晾曬的物品形狀特殊，網民都雞咁眼睇真啲，有人斷言這是「100%臘雞翼」，當真是創新口味。詳情見下圖及下文：
窗外晾衣架風鈴式曬臘味 創新口味雞髀雞翼風味逐張睇↓↓↓↓
樓主：估吓係乜
樓主前日（10日）在社交平台facebook群組「西環變幻時」以「估吓係乜😜😊」為題發帖，邀請網民一同猜測圖片中懸掛在窗外不明物體的真身。
晾於窗外的臘肉呈深啡紅色、形狀不規則，看起來正在風乾。其外觀實在困惑網民，有人猜測是「臘肉」、「鴨腎」、「雞腎」、「金銀潤」、「烏魚子」、「蠔豉」、「臘魚」、「鴨髀」、「牛歡喜」等。
網民：100%臘雞翼
接著有人憑其外形，估是「雞髀和雞翼」，甚至斷言這是「100%臘雞翼」；有人則笑言這是「風鈴嚟嘅」。
還有網民理性地討論起衛生問題，以「封麈三俠」作形容，有人則指這可能是「老鼠的晚餐」、「餵老鼠食物，老鼠爬水管好叻的」，有網民則擔心「樓下曬衣服的，多得佢唔少」。
資料來源：Dickens Yuen＠facebook群組「西環變幻時」
