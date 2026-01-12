天眼直擊2分鐘神偷細節 光頭賊左𥄫右𥄫猖狂偷小巴司機手機 得手後竟然細心做一事｜Juicy叮

一名戴鴨舌帽的四眼光頭小偷，本月7日下午在等候小巴開車的空檔，懷疑見獵心喜，光天化日之下在上車左𥄫右𥄫，當眾猖狂偷走前座司機伯伯的手機。

大膽賊人在得手後，竟還不忘細心地做一事，令偷竊事件更「圓滿」。而整個偷手機的2分鐘過程，被小巴內的天眼全部直擊，光頭小偷的一舉一動，甚至偷竊期間的內心波動，也被清楚捕捉下來。詳情見下圖及下文：

天眼直擊2分鐘神偷細節 光頭賊左𥄫右𥄫猖狂偷小巴司機手機逐張睇↓↓↓↓

一早上車坐司機身後

樓主本月8日在社交平台facebook群組「馬路的事討論區」，以「偷電話😏😏😏」為題上載短片發帖。

涉事小巴以旺角先施為目的地，根據車Cam顯示的資料，事發於1月7日下午約5時半，片中的光頭小偷一早上車，坐正司機身後的座位等候開車，車內當時只有零星數名乘客。

落手前小動作多多

光頭小偷發現獵物（司機放於身旁的手機）後，不時左顧右盼，甚至轉頭望向後方乘客，並郁身郁勢，除帽後又反戴鴨嘴帽，又不停摩擦自己的手機似在諗計仔，顯得坐立不安。

雖然小動作多多，但神情卻一直顧盼著司機身旁的手機，且不時偷望司機。整色整水一輪後，光頭小偷終於下定決心出手，慢慢伸手到司機身旁，但卻出師不利，鬼崇的右手因為司機突然望向倒後鏡而無奈收回。

不死心的光頭小偷及後再伺機落手，最終順利偷偷拑走手機，並連隨把手機置於座椅下方作掩飾，接著一心二用，一方面不時扮作若無其事地望向前方，同時留意司機反應，一方面卻三扒兩撥地雙手除下手機殼以便收藏。短片為時約2分鐘，在一名乘客上車後結束，並未知道事件的下文。

網民斥小偷正人渣

網民看清行竊全過程後，紛譴責光頭小偷的惡行，直斥「阿叔電話都偷，真Ｘ街」、「正畜牲」、「正人渣」。

網民對賊人的「不專業」手法大感不解，質疑「咩年代呀…仲偷電話，真係onＸ賊」。不少網民認為在「依家度度都Cam（有閉路電視），做乜都知」的時代，盜竊無疑無得走。有人於是建議「報999啦⋯」，並相信「實捉到，放心」。

有人則留意到賊人的裝扮，笑言「反轉頂帽俾大家睇清楚呢個樣~~ HAHAHAHA（哈哈哈哈）」；有網民更加引述「之前聽節目話反轉帽戴代表官非」，認為賊人此舉無疑是自投羅網。

資料來源：Bosco Chu＠facebook群組「馬路的事討論區」

