香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮

後疫情時代，昔日如雨後春筍般冒起的本地口罩廠，如今還剩多少？有本港口罩廠老闆近日在社交平台發文，一段「傻仔」自嘲的真誠自白激起巨大漣漪，該老闆道盡為撐香港製造的口罩歷盡辛酸：「......估唔到呢個傻仔決定，傻足咁多年......每個月輸緊錢，我真係諗過執咗佢。」

香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」↓↓↓↓

這間創立於2020年疫情期間的本地口罩廠，其老闆於上周四（8日）在社交平台發布了一篇感性帖文，短短數百字，卻收穫逾七千個讚好和數百則留言，他坦言：「6年前戇XX跟風開咗口罩廠，開嘅時候其實已經尾水，所以我估唔到呢個傻仔決定，可以傻足咁多年。」

「6年前戇XX跟風開廠」

老闆在帖文道盡了這幾年的辛酸，他直言，生意慘淡，每月虧損：「去到2024年，我真係諗過執咗佢。」他始終未有放棄，一股不服輸的念頭讓他撐下去：「但唔知係唔係男人到中年，有一刻會突然想證明一次，我唔係靠運氣行到今日，我係真係做得到。」

他表示，為了這個目標，他白天守著工廠，晚上自學AI和市場推廣，用盡所有方法，在不斷的跌倒與爬起中，終於在2025年實現了收支平衡。他隨文附上了一段口罩廠的實拍影片，只見生產線上的機器密鑼緊鼓地運作，將口罩自動化地包裝入袋，每一個畫面都代表著這份「香港製造」的堅持，他在帖文中最後寫道：「我唔敢講自己贏咗，但起碼，我冇放棄。」

疫情時本港口罩廠逾85間 現月賣5千盒僅夠交租

據香港貨品編碼協會 (GS1 Hong Kong) 記錄，疫情期間，本港一度湧現超過85間口罩廠，解決了燃眉之急。但當需求回落，這些廠家便要面對殘酷的市場現實，翻查這位口罩廠老闆的過往帖文，他亦不時發文感嘆經營困難的現實：「要一個月賣5000盒口罩，先啱啱夠交租....」

他意識到，與其和天價租金硬碰硬，不如改變策略：「你以為你做生意，其實你係幫業主打工。」他們因此毅然放棄門市，主力發展網店，將節省的成本回饋給消費者。

「一張紅衫魚＝3盒口罩，你話痴唔痴線」

為了清貨，他們甚至劈價至低於成本，在工展會上推出「$100／3盒」的優惠，老闆形容當時的心態是「賣得一盒得一盒」，他在帖文中坦言：「個價已經低過好多大陸製口罩，仲要係香港製造。一張紅衫魚＝3盒口罩（你話痴唔痴線）。」

他坦言支持他走下去的，除了不甘心，還有對員工的責任感和對香港的初衷：「5年前嗰段口罩荒，我到而家都記得，冇口罩用、被迫硬食質素參差...嗰種無力感，一世都唔會唔記得。」 正是這份記憶，讓他固執地相信「香港人，應該有得揀一個自己放心嘅口罩」。

網民用行動力撐：「原來仲有香港口罩」

帖文一出引發熱烈迴響，大量網民留言「加油」洗版，更有大量網民二話不說，直接「用行動支持」，許多人貼出自己的訂單截圖，金額由數十到數百元不等。

面對突如其來的熱情，老闆在留言區既驚又喜，他貼出一張堆滿準備寄出的貨件紙箱的相片，並寫道：「估唔到有咁多人支持我哋，多謝你哋，真係好感動......」

在熱帖翌日，這位口罩廠老闆發表新帖文，開首即道：「今日我發覺......我真係錯晒。」他坦言，當初是外甥建議他在社交平台發文，他對提議嗤之以鼻：「我仲串佢一句：『邊會有用呀，咁易就好』」。然而，一夜之間暴增的訂單和留言，讓他意識到自己的錯誤。

但最觸動他的，並不是生意的好轉，而是來自陌生人的溫暖：「最令我開心嘅，唔係啲單，係好多嘅留言：『千祈唔好唔做呀』、『屋企都有幾盒你哋嘅口罩』。原來做生意除咗賺錢，仲有啲嘢可以令你更開心，窩心到有啲想喊。」

最後，他向所有人承諾：「多謝大家嘅支持同意見，我哋一定會繼續，畀大家用到『香港製造』嘅口罩。」

老闆感動：「做生意除咗賺錢，仲有......」

有長期顧客留言稱：「一直都用你哋，舒服同價錢極合理，如果唔係你mark呢D價，我可能唔會出一日街捨得換2-3次口罩。」老闆深受感動地回覆：「你話『可以放心一日換2-3次』呢句，我聽到真係覺得我哋堅持有價值。」

有網民坦言：「你地唔講都唔知原來仲有香港口罩」，老闆即回應：「仲有好多產品仲堅持香港製造。」當有人提出開發3D立體口罩的建議時，老闆也坦誠地回應成本問題：「我哋都諗緊...不過要買多部3D機都要幾十萬。」

不敵淘寶同拼多多？「我唔想贏喺『港產』呢兩個字」

在引發熱議後，這位老闆在最新的帖文中，拋出了一個尖銳的問題：「香港零售冇可能贏到淘寶同拼多多？」他坦言，在價格上毫無優勢，甚至承認「淘寶客服同送貨，其實做得真係好好。」

因此，他為自己和工廠定下了一個新的目標：「我唔想贏喺『港產』呢兩個字，我想做到最好嘅係『香港速度』。」他認為，香港零售仍有一個完勝對手的優勢，就是「送貨嘅速度」。

他以當年新加坡建國總理李光耀來港訂製西裝隔天就能取貨的故事為例，期盼能重現「香港曾經係效率同服務嘅代名詞」的輝煌，他表示：「你哋畀貴少少，唔止係支持『香港製造』，我仲要交到其他嘢俾你哋。」他更向所有顧客徵求意見，希望能不斷精益求精，最終成為可持續發展的真正實力。

