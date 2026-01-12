Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「松樹」幾乎頂上天花板 大媽五花大綁搬貴價盆景搭港鐵 網民見證深水埗站入閘｜Juicy叮

更新時間：11:36 2026-01-12 HKT
發佈時間：11:36 2026-01-12 HKT

一名大媽把港鐵列車當作貨運列車，早前在眾目睽睽下，誇張地把一個比人還要高的貴價盆景，以五花大綁方式搬入車廂。當中的「松樹」幾乎頂上天花板，做法惹來網民非議，感嘆「香港真係越嚟越癲」。詳情見下圖及下文：

松樹幾乎頂上天花板 大媽五花大綁搬貴價盆景搭港鐵逐張睇↓↓↓↓

旁若無人彎腰整理

樓主前日（10日）在社交平台Threads以「綠化地鐵車廂 👍🏻」為題上載相片發帖。紅衣大媽懷疑違規搬運巨型盆景搭港鐵，還旁若無人地在車廂內彎腰整理。盆景「佔據」的一條扶手並無其他乘客膽敢埋身。

網民匪夷所思：咁都可以入閘？

相中的列車正駛往九龍塘站；回應的網民對此感到匪夷所思，質疑「真係唔明啲人點樣搬到入去」、「咁都可以入閘？」，擔心「件嘢冧咗落嚟整傷人佢就大鑊」。亦有網民諷刺「咁Ｘ犀利，下次抬副棺材上鐵👍」、「我都諗住買對石獅子擺喺花園，咁搭地鐵慳返啲運輸費先🤔😏」。

有網民形容這是「無法無天」的行為，並正義地呼籲「如果見到呢啲ＸＸ落車，大家幫手Call（召喚）那個站職員，在出閘位／升降機位截佢。一定要檢控」。不過，也有網民心軟地表示，「如果係一個女人咁送貨其實都幾辛苦，可憐下人哋搵食艱難啦⋯」。

網民識貨：呢盆嘢起碼過萬

大媽搬巨型盆景搭港鐵的相片在網上瘋傳。有人轉載至facebook群組「香港交通及突發事故報料區」，也引來大批網民回應。

當中有人錯重點地指這個巨型盆景幾靚，好奇「喺邊度可以買到？😂」、「棵盆栽幾靚，喺邊有得買🤣🤣」。有識貨的網民則指「呢盆嘢起碼過萬，咁都唔Call車運？？？」、「有錢買植物無錢叫貨Van（客貨車）」。

網民目擊深水埗入閘

由於場面太荒誕，於是有網民質疑相片的真偽，查問「真定假？」、「真的？還是Al（人工智能）？其實有危險性喎 ! 隨時會砸親人 !」。有網民於是實牙實齒留言「肯定唔係AI，見佢深水埗入閘」，並指「呢條肥姐～～～深水埗出晒名！」。

港鐵附例「運載行李」規則

根據《港鐵附例》，「運載行李」的「一般條件」——市區綫行李體積的限制：除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區綫列車的乘客只可攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

惟持有由港鐵發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

資料來源：tamleo＠Threads及Din Dong＠facebook群組「香港交通及突發事故報料區」

相關閱讀：

極猖狂！港鐵灣仔站驚見搬雙人床褥全霸車廂 港鐵稱「十分重視」事件追查結果是...

直擊港鐵職員圍截「運貨黨」 角鐵老虎車運貨斷正結果咁處理 網民激讚憂百密一疏

港鐵大媽搬巨櫃封半邊車廂 超離譜畫面震驚網民：不可思議

