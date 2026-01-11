嫌小童阻路遷怒家長 港媽反駁：你係咪無生過小朋友？ 巴士惡婦：我兒孫滿堂 塘邊鶴：生咁多都唔體諒｜Juicy叮

一名短髮惡大媽懷疑因為上車時嫌小童阻路而遷怒家長，在巴士上與對方爆發罵戰。期間，小童的媽媽不禁反問「你係咪無生過小朋友呀？」，惡大媽連隨自爆自己兒孫滿堂。此話一出，即被旁人調侃「生咁多都唔體諒人」。詳情見下圖及下文：

疑嫌小童阻路遷怒家長 港媽反駁：你係咪無生過小朋友呀？ 巴士惡婦：我兒孫滿堂逐張睇↓↓↓↓

樓主：大媽又喺度嘈乜

樓主今日（11日）在facebook群組「車cam L（香港群組）」以「大媽又喺度嘈乜」為題，上載轉載自Threads的兩段短片。

片中見到當時不算太擠迫的巴士，正駛經新蒲崗一帶的工廠大廈。短片開始時，車上的氣氛已見緊張，近車門座位的一名戴帽婦人站起，扶著扶手回頭問大媽「你有事呀？」。

惡大媽：阻住我行路

坐於巴士中央高凳的短髮惡大媽怒氣沖沖回應「有咩事啫？關你咩事啫？」。擾攘一輪後，惡大媽說出了重點，稱「關我事，阻住我行路」，並似乎正埋怨前座帶著一名馬尾女童的長髮港媽，指「有位就坐低啦，成日叫細路仔行行行，行乜嘢啫行」。

長髮港媽於是反問對方「你係咪無生過小朋友呀？」。大媽大聲回應「我生得多過你添呀」，說著自爆「......有3個仔呀......我兒孫滿堂」。旁人知道惡大媽兒孫滿堂後，於是質疑「生咁多都唔體諒人」。

惡大媽：你阻住人就唔得

接著，隨著戴帽婦人揚言「嗰個係我個孫嚟㗎」，大媽繼續向她開火，「我理得佢孫唔孫，你阻住人就唔得，有位就坐，你企喺度做乜嘢吖」。

第二段短片見到持著手機的惡大媽繼續手指指大罵「睇你個樣吖，賤格相。我冇孫？我兒孫滿堂呀」。

網民推測事件前傳

見到此情此景，有網民直接批評大媽「面目猙獰樣，信你真係兒孫滿堂，都唔代表會理Ｘ你嘅」。短片並無下文，加上樓主無講述事件的來龍去脈，有網民根據片段內容推測前傳，懷疑「嗰個年青媽媽上車只顧住自己個BB，就唔理後面阻住其他人」。於是有感而發，指「現代人自我中心太大了」，批評「上地鐵企喺門口看手機，上巴士又唔行入車廂，又鍾意放個包喺個位真係自私到一個點」。

資料來源：家寶＠facebook車cam L（香港群組）（轉載Threads）

