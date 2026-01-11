移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮

一名港人移民英國5年後，日前在網上發文分享悔不當初的心路歷程，大呻「活著很累」，感慨「已經返唔到轉頭，回頭已是百年身」，並以唐代詩人杜甫《登高》內一句「艱難苦恨繁霜鬢」抒懷。詳情見下圖及下文：

移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身逐張睇↓↓↓↓

樓主：好後悔移民英國

才剛踏入2026年，樓主便於本月7日在社交平台Threads以「後悔移英」為題發帖，開宗明義地表示「居英將近5年，好後悔移民英國」。

樓主先回顧舊日負笈當地的情景，指「十年前喺呢度讀書，醫生有得即日或翌日睇，NHS（英國的公營醫療系統）未崩潰，經濟向好，成個國家欣欣向榮」。之後再說到現在「而家係點？大家都心裏有數，無論政治定係經濟都係江河日下，只會繼續衰敗落去」。

樓主：移民後唔覺係英國一份子

樓主並感慨，移民5年後「都唔覺得自己係呢個國家嘅一份子，權利亦不獲尊重」。接著，樓主顧影自憐地表示「一個打緊一份牛工，無經濟實力嘅異鄉人，日子真係好難過。

樓主再次想當年，指「本來喺香港有份好好嘅工，薪酬唔係特別高，但係非常穩定，當年仲有老細叫我去考更高級嘅職位」。

樓主：扣埋稅月薪不足港幣2萬

樓主續指，「就算當年考唔成，而家應該起碼月薪6萬，就算躺平唔搏，十年後都應該有12萬至14萬。反觀自己而家扣埋稅，港幣2萬月薪都未到」。

樓主於是說到重點，如果當年無移民「可能而家嘅處境已經好好多。但係已經返唔到轉頭，回頭已是百年身。艱難苦恨繁霜鬢。活著很累」。

同路人承認好多嘢唔似預期

有同路人留言時附和樓主，指「我都後悔移英」，指出「好多嘢唔似預期」，並計劃「儲多幾年錢就會離開英國」。亦有網民從另一角度出發，認為「如果無移英，在港生活會係點…仲孭緊層負債三球嘅樓，每月還樓按，份工朝不保夕」。

過來人以自身經歷鼓勵樓主

有過來人則以自身經歷，分4點鼓勵樓主：「我以前都搵十幾個（萬）一個月，但同而家搵2萬，生活質素差唔多。係，人工差5至6倍——

•第一，我人工咁高，喺香港其實好大壓力，每日都要扮好Motivated（有動力）好Positive（積極）咁Chur（催促）數。咁多年，我好攰啦。我想一覺瞓到天光。

•第二，喺英國都可以努力搵自己嘅價值，我都會努力向前行，我知我人工唔會去返以前，但我仍然有進步，有好多人欣賞我哋努力，會有升職機會，會學到以前唔識嘅嘢。

•第三，我女好適合英國嘅教育，見到佢讀得好又開心。

•第四，香港帶來嘅錢，做下投資（投資可升可跌），整體收入拉返高少少」。

網民：一開始根本就唔應該走

對於樓主的悔意，有網民直言「講到咁委屈咪返去囉，無人留你」，並明言「如果淨係睇錢一開始根本就唔應該走」。於是網民坦言，自己當年因「計過數」選擇留港，現在「每月收緊20萬」——

「我一早就講咗做人最緊要理智冷靜，唔好受同輩／網路媒體／社會氣氛影響太多。當年好多人想走，亦唔少人走咗，我計過數，2019時我搵緊8萬-9萬個月，去到英國只會得返最多3萬（有牌professional（專業）），一秒都無猶豫過，果斷放棄唔會去英國。回頭睇返而家2026年，今年連bonus（花紅）每月收緊20萬，英國？睬佢都有味」。

資料來源：therecreationalifter＠Threads

