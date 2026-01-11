Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮

更新時間：10:57 2026-01-11 HKT
發佈時間：10:57 2026-01-11 HKT

一名港女早前乘搭港鐵時有奇遇，偶遇一群印尼遊客後，被對方即場送糖提親。對於這件大奇事，回應的網民細思極恐，多番提醒「唔好食陌生人啲嘢」，但女事主卻早已把糖果吃掉，並自爆進食後的感覺。詳情見下圖及下文：

印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐逐張睇↓↓↓↓

樓主：拍一拍膊頭俾咗粒糖我

樓主本月初在社交平台Threads上載港鐵車廂內的自拍相片發帖，講述被印尼人當眾提親的始末——「頭先坐緊地鐵，突然有一班人圍住我坐／企（真係好多人），個阿媽拍一拍我膊頭俾咗粒糖我，表示佢哋係印尼嚟玩嘅Family（家庭）」。

樓主接著表示這位「印尼family」的母親「開始問我識唔識講英文、係咪本地人，再同我逐個介紹坐緊我對面嘅佢個大仔二仔同個女等等…」。

出乎意料的是，樓主指出，對方最後問她一句：「“Would you marry my son?”（你願意嫁給我的兒子嗎？）」。

樓主對此驚訝地表示「Me（我）：？？？🤯🤯🤯」，並揚言「第一次喺地鐵上俾人求婚，成就達成✅」。

樓主：先收糖果後提親

對於網民的熱心回應，樓主在回應欄作進一步解釋，指她是在收到糖果後才被問及婚事——「主要係食完佢先開始佢嘅對話，如果佢對話在先俾糖在後我一定唔食，因為佢周圍派糖，唔止我一個食咗🤯」。

網民細思極恐：唔好食呀

不少網民對事主食用陌生人給予的糖果表示擔憂，留言指「唔驚粒糖落藥／落毒／落降😱」、「唔好食呀😩」、「小心被落降。。。」。

網民並多番提醒事主「危機意識太低」、「其實件事好危險」 、「媽媽冇教你唔好食陌生人啲嘢？」、「阿妹，你細個時阿媽冇教你唔好亂食陌生人俾嘅嘢咩😱😱😱😱😱」、「唔識七俾嘢食你都擺入口😂」、「唔好亂食陌生人俾嘅嘢呀……🤯」。

有網民則細思極恐，猜測糖果可能「落咗情降」或「迷暈藥」，甚至有人開玩笑稱「食咗糖就係應承，你食咗？」、「可能佢仲有一個仔過咗身，你收咗粒糖代表同意冥婚😮‍💨」。

樓主補充食後感

由於已把糖果食落肚，樓主不忘補充食後感，指「粒喉糖好好食😹」；食糖後「隔咗日都冇」感到不適，並表示「今日好精神咁做gym（健身）😹 hope all is fine（希望一切安好）」，但會繼續「觀察幾日」。

資料來源：stephykc＠Threads

